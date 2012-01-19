ایجاد 150 هزار شغل هم برای البرز ناکافی است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر 150 هزار شغل در استان البرز ایجاد شود باز رتبه نخست بیکاری را در این استان شاهد خواهیم بود.



وی با اعلام این که یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری در استان البرز بالا بودن میزان مهاجرت و جابه جایی جمعیت است ادامه داد: میزان مهاجرت در استان البرز در سال گذشته 4.7 درصد بوده است که این رقم در سال جاری به 3.4 درصد کاهش پیدا کرده است.



استاندار البرز با تاکید بر این که زمینه تک رقمی کردن نرخ بیکاری در استان البرز وجود دارد گفت: در بخش صنعت بیش از دو هزار طرح در طی 9 ماه گذشته مطرح شده است که آماده سرمایه گذاری هستند ودر این زمینه باید بانک ها به آنها کمک کنند.



وی همچنین با بیان این که اگر امکان وام گرفتن وجود داشته باشد وضعیت اشتغال استان تا 20 درصد بهبود پیدا می کند گفت:سرمایه گذارها نزدیک به 70 درصد سرمایه گذاری می کنند و 30 درصد نیز بانک ها کمک می کنند، اضافه کرد.



استاندار البرز گفت: دو شهرک جدید در نظر آباد با متراژ 800 هکتار به صورت دولتی و بخش خصوصی در حال آماده سازی است.



فرهادی ادامه داد: انتهای فرودگاه پیام، بین ساوجبلاغ و نظر آباد نیز 300 هکتار شهرک صنعتی در حال آماده سازی است که در 500 هکتار از این واحد تولیدی بخش خصوصی اسکان پیدا خواهد کرد.