چاپ 20 هزار نقشه راهنمای گردشگری ایلام ویژه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوراللهی اظهار داشت: برای راهنمایی مسافران و گردشگران در نوروز 91، نقشه جامع راهنمای گردشگری این استان طراحی و آماده چاپ شده است.
وی افزود: مراکز اطلاعرسانی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام اقدام به توزیع این اقلام تبلیغاتی میان گردشگران، مسافران و همچنین کاروانهای راهیان نور در سطح استان میکند.
وی تصریح کرد: هدف از این اقدام معرفی جاذبههای طبیعی، تاریخی و نیز جانمایی آن، تعیین مسیرهای گردشگری استان برای تسهیل در سفر و راهنمایی مسافران نوروزی است.
نوراللهی یادآور شد: در نقشه فوق جاذبههای گردشگری و تاریخی، فروشگاههای صنایع دستی، اماکن اقامتی و پذیرایی فواصل شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین آخرین تغییرات جغرافیایی و مکانی استان نیز لحاظ شده است.
ایلام - خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: 20 هزار نسخه نقشه راهنمای گردشگری استان ایلام برای توزیع میان مسافران نوروزی در دست انتشار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوراللهی اظهار داشت: برای راهنمایی مسافران و گردشگران در نوروز 91، نقشه جامع راهنمای گردشگری این استان طراحی و آماده چاپ شده است.
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