چاپ 20 هزار نقشه راهنمای گردشگری ایلام ویژه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوراللهی اظهار داشت: برای راهنمایی مسافران و گردشگران در نوروز 91، نقشه جامع راهنمای گردشگری این استان طراحی و آماده چاپ شده است.



وی افزود: مراکز اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام اقدام به توزیع این اقلام تبلیغاتی میان گردشگران، مسافران و همچنین کاروان‌های راهیان نور در سطح استان می‌کند.



وی تصریح کرد: هدف از این اقدام معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و نیز جانمایی آن، تعیین مسیرهای گردشگری استان برای تسهیل در سفر و راهنمایی مسافران نوروزی است.



نوراللهی یادآور شد: در نقشه فوق جاذبه‌های گردشگری و تاریخی، فروشگاه‌های صنایع دستی، اماکن اقامتی و پذیرایی فواصل شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین آخرین تغییرات جغرافیایی و مکانی استان نیز لحاظ شده است.



