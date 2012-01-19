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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۵

نورالهی خبر داد:

چاپ 20 هزار نقشه راهنمای گردشگری ایلام ویژه نوروز

چاپ 20 هزار نقشه راهنمای گردشگری ایلام ویژه نوروز

ایلام - خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: 20 هزار نسخه نقشه راهنمای گردشگری استان ایلام برای توزیع میان مسافران نوروزی در دست انتشار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوراللهی اظهار داشت: برای راهنمایی مسافران و گردشگران در نوروز 91، نقشه جامع راهنمای گردشگری این استان طراحی و آماده چاپ شده است.

وی  افزود: مراکز اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام اقدام به توزیع این اقلام تبلیغاتی میان گردشگران، مسافران و همچنین کاروان‌های راهیان نور در سطح استان می‌کند.

 وی تصریح کرد: هدف از این اقدام معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و نیز جانمایی آن، تعیین مسیرهای گردشگری استان برای تسهیل در سفر و راهنمایی مسافران نوروزی است.

نوراللهی یادآور شد: در نقشه فوق جاذبه‌های گردشگری و تاریخی، فروشگاه‌های صنایع دستی، اماکن اقامتی و پذیرایی فواصل شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین آخرین تغییرات جغرافیایی و مکانی استان نیز لحاظ شده است.

 

کد مطلب 1513318

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