برگزاري به موقع انتخابات به متوقف كردن آهنگ خشونت ها كمك خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، اياد علاوي امروز يكشنبه برگزاري انتخابات در موعد مقرر را باعث كمك كردن به مهار خشونت ها در كشورش اعلام كرد.



وي درگفتگو با تلويزيون بي بي سي، گفت: معتقديم انتخابات به نوبه در جلوگيري از خشونت ها به علت فراهم كردن فرصت مبارزه با تروريسم و برخوردارشدن همه عراقي ها از مشاركت در عمليات دمكراتيك سهيم خواهد بود.



علاوي افزود: انتخابات در حقيقت يك فرصت براي تجديد عزم واراده بر توقف شورش و تروريسم است و دشمنان ما را به شكست درعراق و تمام منطقه خواهد كشاند.



به گفته وي، عراقي ها به دمكراسي و آزادي و آينده براي كودكان و ثبات عراق و منطقه چشم دوخته اند لذا با افزايش خشونت مواجه خواهند شد اما دولت مصمم به متوقف كردن اين خشونت ها است .



نامزد مطرح ليست العراقيه كه با نزديك شدن به انتخابات گفتگوهاي تبليغاتي متعددي با رسانه ها براي معرفي خود وبرنامه هاي حزبش انجام مي دهد،درباره شيوه اي كه اهل سنت را در پس از انتخابات مشاركت دهند چون برخي از آنها انتخابات را تحريم كرده اند، گفت : انتخابات آغاز يك عمليات سياسي خواهد بود كه در آن همه عراقي ها صرف نظر از وابستگي هاي ديني يا ن‍ژادي يا سياسي مشاركت خواهند كرد .

ابومصعب الزرقاوي تروريست اردني واز سركردگان شبكه تروريستي القاعده امروز يكشنبه در ادامه بيانيه هاي تهديد آميز خود عليه اكثريت ملت عراق در يك نوار صوتي با اعلان جنگ آشكار عليه اكثريت ملت عراق ، انتخاباتي را كه همه مراجع و اكثريت ملت عراق خواهان برگزاري آن هستند ، يك انتخابات آمريكايي خواند و در توهيني آشكار به اكثريت ملت عراق يعني شيعيان گستاخانه گفت : اين انتخابات يك دروغ آمريكايي است كه اشغالگران آمريكايي و هم پيمان رافضي آن (شيعيان ) براي آن تبليغ مي كنند.



تهديدهاي الزرقاوي در حالي است كه به گفته يك شخصيت سني مذهب عراق حدود 4 هزار تن از نامزدهاي انتخابات از مجموع 7هزار و 400 نفر را شخصيت هاي سني مذهب تشكيل مي دهند و تهديدهاي اين تروريست جنايتكار مورد پشتيابي برخي ر‍ژيم هاي عرب تنها با هدف شعله ور كردن جنگ طائفه اي و فتنه مذهبي در عراق و ايجاداختلاف ميان شيعيان و اهل تسنن واكراد كه سالها در كنار هم مانند برادر زندگي كرده اند، مطرح مي شود.