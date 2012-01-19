عراق از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالکریم لعیبی" گفت: ما از ایران خواهیم خواست که درباره حمایت صدور جریان نفت از تنگه هرمز به جهان اطمینان بدهد.

وی که در حال حاضر کشورش ریاست اوپک را دراختیار دارد، افزود: عراق نیز همانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر می پذیرد.

وزیر نفت عراق اظهار داست: نفت موضوعی است که همه در دنیا به آن نیاز دارند و اقتصاد جهانی از آن تاثیر می پذیرد و اوپک مایل به ثبات تولید و قیمت نفت در بازارهای جهانی است.

شایان ذکر است قرار است امروز وزیر نفت عراق با مسئولان ایرانی در تهران به رایزنی بپردازد.