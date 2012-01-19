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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

وزیر نفت عراق:

عراق از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر می پذیرد

عراق از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر می پذیرد

وزیر نفت عراق ضمن تشریح محورهای سفر خود به تهران کشورش را همانند دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس متاثر از بسته شدن تنگه هرمز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالکریم لعیبی" گفت: ما از ایران خواهیم خواست که درباره حمایت صدور جریان نفت از تنگه هرمز به جهان اطمینان بدهد.

وی که در حال حاضر کشورش ریاست اوپک را دراختیار دارد، افزود: عراق نیز همانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر می پذیرد.

وزیر نفت عراق اظهار داست: نفت موضوعی است که همه در دنیا به آن نیاز دارند و اقتصاد جهانی از آن تاثیر می پذیرد و اوپک مایل به ثبات تولید و قیمت نفت در بازارهای جهانی است.

شایان ذکر است قرار است امروز وزیر نفت عراق با مسئولان ایرانی در تهران به رایزنی بپردازد.

کد مطلب 1513323

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