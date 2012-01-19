به گزارش خبرنگار مهر، ارتباط همواره از سوی فرستنده پیام در پی مقصود و منظوری ایجاد شده که یکی از رایج ترین و شایع ترین منظورها برای برقراری ارتباط، تغییر نگرش، باور، ارزش و رفتار اشخاص بوده و وظیفه نهائی آن در برگیرنده پذیرش مداوم وغیر مداوم یک تفکر، باور، رفتار و تصمیم است .

وسائل ارتباط جمعی که گیرندگان پیام زیادی را در برمی گیرند، هرکدام دارای فرهنگ خاص و تفکری منحصر به فرد بوده و سعی دارند با پیام های خود، فرهنگ و تفکر خاص خود را به جامعه القاء کنند.

رسانه های ارتباطی جدید، انحصارات گذشته را به زیر کشیده وبا برقراری انحصارات تازه سرچشمه های قدرت ونفوذ را از یک گروه اجتماعی به گروهی دیگر منتقل می کنند، رسانه های ارتباطی جدید فقط مراکز قدرت تازه ایجاد نکرده اند بلکه شیوه های فکری وارتباطی جدیدی را نیز به وجود آورده و آفریننده درک وبرداشتهایی نو در تمام زمینه های زندگی ومظاهر آن ، از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امثال اینها هستند.

رسانه ها همچون بمب در گذر زمان و صنعت منفجر شده اند

رسانه های ارتباط جمعی امروز، مانند یک بمب بر سر ما که درگذر از زمان وعصر صنعت هستیم منفجرشده و ترکش های آن تصاویر ماهواره ها وآنتن های مختلف است که نگرش را نسبت به همه چیز دگرگون خواهد کرد.

تأثیر گیری شدید اقشار گوناگون جامعه از رسانه ها بالاخص تلویزیون وماهواره ها واینترنت، نقش آنها وبه تبع، روی آوری به دین و مسائل دینی و معنوی ویا عقب گردها از این امور مثل سایر تأثیراتشان را مشخص می کند، لذا این موضوع نقش رسانه های ارتباطی همگانی در توسعه فرهنگ دینی در حفظ هر چه بیشتر هویت فرهنگ ملی و تحکیم مبانی معنوی و اخلاقی را حساس تر و پر رنگ تر می نماید.

تبلیغات دینی در عصر فناوری و تکنولوژی رایانه ای وماهواره ای از پیچیدگی خاصی بر خوردار بوده وکسانی که می خواهند تبلیغ مناسب با زمان را داشته باشند باید از امکانات روزگار خویش بهره ببرند وگرنه تبلیغ آنها بردی کوتاه خواهد داشت و شعاع آن گستره ای وسیع را در برنخواهد گرفت، از طرفی هم شبکه های ماهواره ای و اینترنتی ضد دینی در جهان بر فعالیتهای خود در تبلیغات ضد دینی و ضد ارزشی افزوده وپوچی و بی دینی ودوری از امور معنوی و روحانی وآنچه مایه تسکین و آرامش روح وجسم افراد است را روز به روز در بین اقشار مختلف جوامع فراگیر تر می نمایند.

در این هنگام درمان و چاره اندیشی بسیار سخت تر و مشکل تر می نمایاند وهرچه زمان بگذرد بر جدائی وفاصله انسانها خصوصاً نسل آینده ساز جوامع اسلامی از دین و توحید وخلق وخوی حسنه افزوده می شود.

بنابراین یکی از راهکارهای ترویج و تعالی دین و فرهنگ در جامعه، ساماندهی رسانه های ارتباط جمعی و سمت و سوی فرهنگ ناب اسلامی به آنها دادن خواهد بود.

وظیفه خطیر رسانه در برابر تهاجم فرهنگی

در شرایط کنونی که بیش از هر زمان دیگر مورد تهاجم فرهنگی به ویژه از طریق رسانه ها قرار داریم، وظیفه همه رسانه ها آنست که با دانش کامل و جامع از آخرین داده های دنیا، جدید ترین و تاثیر گذارترین روش برای ترویج دین و فرهنگ ناب اسلامی در جهت رشد و تعالی جامعه را در پیش گرفته و با تکرار و تبلیغ آن، نگرش جامعه را در سمت و سوئی دینی قرار دهند.

در این میان نقش رسانه ها و سایت های خبری نیز نه تنها کمتر از بقیه رسانه ها نبوده بلکه گاهی به سبب سرعت بالای انتشار خبر در سایت ها و رسانه های خبری بیشترین اثرگذاری بر مخاطب و تداعی ذهنیتی درست یا غلط از یک موضوع را همین رسانه ها می توانند داشته باشند.

نوع بیان و تنظیم یک خبر یا گزارش به راحتی می تواند در افراد تاثیرات سو یا مثبت ایجاد کرده و آنها را نسبت به انجام کاری تشویق یا از آن منع کند.

بنابراین رسانه های خبری ونگرش آنها نیز سهم زیادی در تبلیغ و یا ضد تبلیغ دین و فرهنگ و در نتیجه میزان تاثیر گذاری آن بر نگرش غالب در جامعه خواهند داشت.

نقش رسانه در تبلیغ ارزشها بی بدیل است

حجت الاسلام سید عباس مسعودی مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، نقش رسانه در تبلیغ و یا ضد تبلیغ ارزشهای اسلامی را نقشی بی مثال عنوان کرد و گفت: رسانه ها وارتباطات بسته به عملکرد و فرهنگی که ارائه می دهند بر جامعه تأثیرات مثبت یا منفی خواهند گذاشت و همه ما در جامعه شاهد هستیم که نوع برخوردهای افراد بایکدیگر ، نوع پوشش آنها و نوع رفتارهای آنها در زندگی تا چه اندازه برگرفته از برنامه های تلویزیونی، سریال ها وبازیگران و سایر وسائل ارتباط جمعی قرار می گیرد و حتی کلام و گفتار آنها نیز تحت تأثیر این برنامه ها قرار می گیرد که برخی از اینگونه اثرپذیریها جای نگرانی را برای تغییر فرهنگ اصیل رفتاری و گفتاری جامعه به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در جامعه کنونی دایره نیازها ، دغدغه ها و پرسش ها گسترده تر، عطش ها افزون تر وگوشهای مشتاق برای شنیدن اسلام ناب، فراوان تر گشته واین گستره مخاطب، بر مسئولیت امروز داعیان و مبلغان به ویژه رسانه ها می افزاید.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز نقش تبلیغ به ویژه در حوزه دین توسط رسانه ها را حساس و جدی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه امروزه تبلیغات ضد دینی وضد اسلامی با استفاده از مدرن ترین شیوه ها و اسلوب بوسیله قدرتمندان دنیا که ضد اسلامند، حداکثر رواج را دارد، رسانه ها بایستی دین را در کلیت ابعاد آن شناخته و با پرهیز از افراط و تفریط، آن را به جامعه القا کنند.

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لیلا جعفری