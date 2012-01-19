طبقه بندی حفاظتی سد طالقان و امیر کبیر افزایش پیدا کند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو سد عظیم امیر کبیر و سد طالقان باید از لحاظ پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد و طبقه بندی حفاظتی آن افزایش پیدا کند.



وی گفت: برای خط انتقال آب سد طالقان به تهران و کرج باید لوله دومی در نظر گرفته شود بدلیل اینکه فشارهای بسیار زیادی بروی برخی نقاط این لوله خط انتقال وارد می شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: در سال گذشته شاهد ترک لوله در حوزه رجایی شهر کرج بودیم که ارتفاع آب تا ده ها متر بود و در آن حادثه برخی از تاسیسات آب و فاضلاب آسیب دید.



دریچه های آب و فاضلاب خیابان های البرز باید دارای درپوش باشد



رئیس شورای پدافند غیر عامل استان البرز با تاکید بر اینکه دریچه های آب فاضلاب خیابان های البرز باید دارای درپوش و محافظ باشد، اضافه کرد: برخی از این درپوش ها باز و قابل دسترسی است که باید ثابت و دارای درپوش باشد.

