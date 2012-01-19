۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

رجبی تاکید کرد:

طبقه بندی حفاظتی سد طالقان و امیر کبیر افزایش پیدا کند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز بر افزایش طبقه بندی حفاظتی سد امیرکبیر و طالقان تاکید کرد.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو سد عظیم امیر کبیر و سد طالقان باید از لحاظ پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد و طبقه بندی حفاظتی آن افزایش پیدا کند.

وی گفت: برای خط انتقال آب سد طالقان به تهران و کرج باید لوله دومی در نظر گرفته شود بدلیل اینکه فشارهای بسیار زیادی بروی برخی نقاط این لوله خط انتقال وارد می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: در سال گذشته شاهد ترک لوله در حوزه رجایی شهر کرج بودیم که ارتفاع آب تا ده ها متر بود و در آن حادثه برخی از تاسیسات آب و فاضلاب آسیب دید.

دریچه های آب و فاضلاب خیابان های البرز باید دارای درپوش باشد

رئیس شورای پدافند غیر عامل استان البرز با تاکید بر اینکه دریچه های آب  فاضلاب خیابان های البرز باید دارای درپوش و محافظ باشد، اضافه کرد: برخی از این درپوش ها باز و قابل دسترسی است که باید ثابت و دارای درپوش باشد.
 

