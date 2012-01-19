برخورد با گرانفروشان در استان ایلام تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شریفی در جمع بازرسان سازمان و مجامع امور صنفی گفت: با توجه به افزایش خود سرانه بعضی از کالاهای اساسی در سطح بازار و نیاز به برخورد قانونی با موارد تخلف؛ این سازمان اقدام به اجرای طرح نظارتی بر سبد کالاهای اساسی خانوارها نموده و کسانی که بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کالا کنند پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی به شدت با آنان برخورد می شود.

این مسئول اضافه کرد: بازرسان سازمان در قالب گشت های محسوس و غیر محسوس با حضور در سطح بازار نسبت به افزایش قیمت ها و هرگونه بی نظمی در عرضه کالا و خدمات واکنش نشان خواهند داد.

شریفی با اشاره به اهمیت توجه و همکاری مردم و ضرورت مشارکت آنان در جهت حفظ و ثبات بازار گفت: سامانه 124 به عنوان پل ارتباطی بین مردم و سازمان به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و شکایت از موارد تخلف در سطح استان است و موارد ارجاعی به این سامانه در کمترین زمان ممکن مورد بررسی و در خصوص نحوه برخورد با آنان تصمیم گیری خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: کالاهای اساسی پوشاک، لبنیات، روغن، برنج، میوه جات، تخم مرغ و حبوبات از جمله اقلام اساسی مورد مصرف خانوارها هستند که به صورت ویژه در اولویت نظارت و بازرسی بیشتر قرار دارند.

شریفی تصریح کرد: خوشبختانه در سطح استان صاحبان اصناف با وجدان و دینداری زیادی وجود دارند که تنها براساس درصد قانونی تعیین شده نسبت به دریافت سود از مشتریان خود اقدام می کنند و از هرگونه گرانفروشی و کم فروشی به شدت اجتناب می کنند.

وی یادآور شد: از طرفی در کنار این موضوع نیز برخی از کسبه هم وجود دارند که بدون توجه به عواقب رفتارهای خود تنها با هدف سودآوری و کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش نامتعارف قیمت کالاها وخدمات، فشارهای مضاعف را به خانوارها تحمیل می کنند که این افراد در صورت شناسایی با شدت تمام با آنان برخورد می شود.