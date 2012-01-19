ستاد "حضور حداکثری در نهمین دوره انتخابات مجلس" تشکیل می شود

علیرضا قاسمی فرزاد صبح پنج شنبه در حاشیه چهارمین جلسه ستاد دهه فجر شهرستان دماوند، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این ستاد با حضور همه نیروهای فعال و معتقد به انقلاب اسلامی ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل می شود، افزود: این ستاد با هدف استفاده از نظرات و دیدگاه های اعضای ستاد در راستای فراهم سازی زمینه لازم برای داشتن حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد.

مردم ایران بار دیگر پایبندی خود را به اسلام، انقلاب، ولایت و رهبری اثبات خواهند کرد

نماینده عالی دولت در دماوند با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم نیز بیان داشت: مردم ایران اسلامی همواره و در تمامی دوران حضور گسترده خود در صحنه انقلاب اسلامی را حفظ کرده اند و در این دوره نیز بار دیگر پایبندی خود را به اسلام، انقلاب، ولایت و رهبری اثبات خواهند کرد.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را حرکتی در جهت تقویت نظام اسلامی دانست و ادامه داد: دشمن در هر دوره و زمان با طرح سناریوهای مختلف و تهدید بر علیه این نظام مقصد خود را دنبال می کند و همواره نیز شکست خورده است زیرا حضور مردم در همه صحنه های این انقلاب را در برابر آسیب های احتمالی بیمه می سازد.

برنامه‏ های ایام ‏الله دهه فجر باید با مشارکت مردم و محتوایی برگزار شود

فرماندار دماوند اظهار داشت: برنامه‏ های ایام‏ الله دهه مبارک فجر باید با مشارکت مردم و محتوایی برگزار شود.

وی فراگیر شدن فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی مراسم از طریق تشکیل ستادهای مردمی را یکی از اولویتهای ستاد دهه مبارک فجر در شهرستان دماوند عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری مراسم دهه فجر فرصت دیگری است که در برگزاری هر چه مطلوب ‏تر این برنامه کمک خواهد کرد.

قاسمی فرزاد افزود: مساجد، حسینیه‏ ها، پایگاه‏های مقاومت بسیج، کارخانجات، مدارس و مراکز علمی و آموزشی از جمله مراکز مهمی هستند که می‏ توانند در برگزاری باشکوه‏تر برنامه‏ های این دهه در سال جاری مورد توجه خاص قرار گیرند.

وی گفت: بهره ‏گیری از سخنرانان توانمند و مقبول و آشنا به مسائل انقلاب اسلامی و تاریخ گوهربار آن، توجه جدی به ارزشهای دینی و اخلاقی و برجسته‏ سازی توانمندیها و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی از دیگر برنامه‏ های محتوایی شهرستان دماوند است.

فرماندار شهرستان دماوند، تجلیل و تکریم از مقام شامخ شهیدان و ایثارگران و خانواده معظم آنان، توجه به نقش ولایت و رهبری در عرصه ‏های مختلف انقلاب و تداوم آن و دفاع از محرومان و مستضعفان و برجسته‏ سازی نقش مردم در پیروزی و حفظ دستاوردهای انقلاب را از دیگر محورهای محتوایی برنامه‏ های دهه فجر دانست.

وی با تأکید مجدد بر اهمیت فراهم سازی زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی، بار دیگر تشکیل ستاد حداکثری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را امری ضروری عنوان کرد.