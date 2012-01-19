  1. استانها
  2. البرز
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

در سرشماری اخیر/

نرخ رشد جمعیت کرج کاهش پیدا کرد

نرخ رشد جمعیت کرج کاهش پیدا کرد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: نرخ رشد جمعیت کرج در سرشماری اخیر کاهش پیدا کرده است.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمار سرشماری اخیر نشان داد که نرخ رشد جمعیت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: جمعیت کرج به شدت در حال افزایش است، در سال 57 جمعیت کرج 50 هزار نفر بود ولی امروزه دو میلیون و 400 هزار نفر است.

نرخ رشد جمعیت کرج 1.2 درصد است

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: نرخ رشد جمعیت این شهر بدون در نظر گرفتن میزان مهاجرت آن یک و دو دهم است.

رجبی افزود: در درجه نخست باید آسیب های استان البرز احصا و سپس برای آن برنامه ریزی و راهکار متناسب با آسیب در نظر گرفته شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز تاکید کرد: باید از امکانات و اعتباراتی که در اختیار ما قرار می گیرد به نحو احسن استفاده کنیم.
 

کد مطلب 1513337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها