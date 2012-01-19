نرخ رشد جمعیت کرج کاهش پیدا کرد

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمار سرشماری اخیر نشان داد که نرخ رشد جمعیت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.



وی افزود: جمعیت کرج به شدت در حال افزایش است، در سال 57 جمعیت کرج 50 هزار نفر بود ولی امروزه دو میلیون و 400 هزار نفر است.



نرخ رشد جمعیت کرج 1.2 درصد است

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: نرخ رشد جمعیت این شهر بدون در نظر گرفتن میزان مهاجرت آن یک و دو دهم است.



رجبی افزود: در درجه نخست باید آسیب های استان البرز احصا و سپس برای آن برنامه ریزی و راهکار متناسب با آسیب در نظر گرفته شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز تاکید کرد: باید از امکانات و اعتباراتی که در اختیار ما قرار می گیرد به نحو احسن استفاده کنیم.

