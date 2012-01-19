حضور حداکثری مردم در انتخابات انقلاب اسلامی را تثبیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی صبح پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان قدس در جمع مدیران اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در قرآن بدان اشاره شده، آزمایش و امتحان است که دین زمینه تمامی انسانها در معرض امتحان الهی قرار می گیرند و هرکسی در حوزه مسئولیت خودش امتحام می شود.

وی افزود: در این زمینه حضرت امام حسین(ع) نیز در صحرای کربلا امتحان خودش را پس داد و پیروز شد، در واقع امتحان و آزمون امری قطعی و مسلم است که طی آن شخصیت و ماهیت تمامی افراد مشخص می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه ملت ایران بارها مورد امتحان و آزمون قرار گرفتند که در تمامی آنها پیروز شدند و توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

میراحمدی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران، هشت سال دفاع مقد و 9 دی از جمله امتحان های ملت ایران بود که در تمامی آنها این کشور و نظام پیروز و سربلند شد.

امام جمعه شهرستان قدس اعلام کرد: در آینده ای نزدیک امتحان و آزمونی دیگر در انتظار ملت ایران است که در این زمینه ملت ایران باید با حضور حداکثری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند تمامی برهه ها توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی یادآور شد: در این زمینه کاندیداها باید حرمت یکدیگر را حفظ کنند و در تبلیغات مراقب باشند که رقبای خود را تخریب نکنند.

این مسئول افزود: در واقع هر برگ رای تثبیت خون شهیدی است که در راه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ریخته و این مرز و بوم سربلند و با اقتدار ماند.

این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.