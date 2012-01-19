نامزدهای انتخاباتی از سیاه نمایی خودداری کنند

حجه الاسلام سید قاسم یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای نامزدهای انتخاباتی باید سرلوحه فعالیت آنها باشد تا با تلاش آنها حضور حداکثری مردم در انتخابات را داشته باشیم و انتخابات پرشور دیگری را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه نباید خدماتی را که دولتهای مختلف در این چند سال از انقلاب انجام داده اند فراموش کنیم افزود : نامزدها باید واقعیت ها را ببینند و خدماتی را که انقلاب انجام داده است سرلوحه کارخودشان قرار دهند.

امام جمعه کاشمر در ادامه بابیان اینکه نامزدها توقعات مردم را با وعده های پوچ بالا نبرند اظهار داشت: نامزدها از قول و وعده هایی که فعلاً یا کشور توانایی انجام آن را ندارد و یا منطقه استعداد و ظرفیت آن را ندارند بپرهیزند.

حجه الاسلام یعقوبی افزود: نامزدها از هر گونه تخریب خودداری کرده و توانایی های خودشان را بیان کنند و مردم را نسبت به آینده کشور امیدوار سازند تا موجب یأس و نا امیدی مردم نسبت به آینده نشوند.

وی با بیان اینکه ما در کشور اسلامی هستیم و نیاز به قوانین غنی اسلامی داریم افزود: مردم افرادی را که توانایی قانون گذاری در ابعاد مختلف اسلامی با فکر نو را دارند به مجلس بفرستند.

مجلس به نمایندگان دلسوز انقلاب نیاز دارد

امام جمعه کاشمر در ادامه از مردم خواست تا از عوامل فتنه و کسانی که در حمایت ازفتنه هنوز دست نکشیده اند دوری کنند.

وی گفت: جریان فتنه چنان نامطمئن است که در هیچ کار آنها جای اطمینان نیست، چرا که آنها در انتخاب سال 88 آبروی کشور را بردند و خدمات و زحمت 40 میلیون رای مردم را هدر داده و برای کشور و رهبری و نظام مشکل بوجود آوردند.

وی با بیان اینکه مردم در 9 دی فتنه گران را عقب راندند افزود: باید در این انتخابات عوامل فتنه و جریانات فتنه کلا کنار گذاشته شوند تا کشور آرامش و ثبات بهتری پیدا کند.

حجه الاسلام یعقوبی حضور نامزدهای وابسته به قدرت و ثروت را برای مردم خطرناک عنوان کرد و گفت: نامزدهای وابسته به قدرت و ثروت برای مردم نماینده نخواهند شد و نمی توانند نماینده تام الختیار مردم باشند.

نامزدهای وابسته به منابع قدرت درد مردم را نمی دانند

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه اگر فردی با کمک های افراد وابسته به قدرت و ثروت وارد مجلس شود نه درد مردم محروم را می داند، نه از جنس مردم است گفت: نامزدهای وابسته به منابع قدرت و حزبها در تلاش برای اجرای منویات آن جناح یا قدرت هستند و قانونی را که تصویب می کنند به نفع مردم نیست.

وی افزود: همه ما و دست اندرکاران انتخابات و نامزدها باید در چارچوب قانون این انتخابات را به پیش ببریم تا برگ زرین دیگری به دفتر این نظام جمهوری اسلامی در سایه ولایت فقیه اضافه کنیم.

حجه الاسلام یعقوبی گفت : بیانات مقام معظم رهبری مشارکت گسترده مردم را می رساند که مسئولان نظام هم باید همین دغدغه را سرلوحه کار خود قرار دهند و زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند.