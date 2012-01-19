امکان جابجایی راه آهن از موقوفات یزد بررسی شد/ تغییر فرهنگ وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی چهارشنبه شب در جمع اصحاب رسانه در هتل کاروانسرای مشیر یزد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر بزرگترین بدهکار اوقاف یزد اظهار داشت: بدهکار وقف در هر صورت بدهکار است و از دیدگاه ما کوچک و بزرگ ندارد اما راه آهن بیشترین متراژ عرصه های وقفی استان یزد را در اختیار دارد.

وی افزود: بسیاری از این موقوفات حتی سند اجاره نیز ندارند اما جلسات بسیاری با مدیرکل راه آهن استان یزد برگزار شده و همکاری های بسیار خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

حاتمی یادآور شد: بحث هایی نیز در مورد پرداخت مبلغ بدهی راه آهن صورت گرفته و اخیرا نیز متراژ دقیق موقوفات در اختیار آنان به صورت کارشناسی مشخص شده است.

وی یادآور شد: زمانی مقرر شد که دولت 10 میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های دولتی را پرداخت کند اما عده ای گمان کردند کل بدهی 10 میلیارد تومان است.

روند پرداخت بدهی ادارات یزد به اوقاف نسبت به گذشته مطلوبتر است

حاتمی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی ها در مجموع روند خوبی ندارد، افزود: اما این روال نسبت به گذشته مطلوب تر شده است و برخی مدیران پرداخت اجاره ملک موقوفه را در اولویت خود قرار داده اند.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برنامه های هفته وقف که از اول بهمن ماه آغاز می شود، اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های اداره اوقاف، غبارروبی و عطرافشانی امامزادگان و باز کردن پارچه‌ ای عزا از امامزاده‌ها، برگزاری همایش "وقف، احسان ماندگار"، افتتاح و کلنگ ‌زنی پروژه‌ ها و ... از برنامه‌ های هفته وقف در استان یزد به شمار می ‌رود.

وی افزود: در طول هفته وقف، بازارچه سرای خان به عنوان زیباترین بازارچه سنتی استان یزد و از موقوفات این استان مورده بهره‌ برداری رسمی قرار می‌ گیرد.

مجموعه درمانی 10 هزار متری در یزد راه اندازی می شود

حاتمی همچنین از کلنگ ‌زنی مجموعه درمانی در خیابان طالقانی با 10 هزار مترمربع زیربنا در هفته وقف خبر داد و بیان کرد: بهره‌برداری از یک مجموعه وقفی 40 واحدی و کلنگ ‌زنی مجموعه سردر امامزاده سیدجعفر محمد (ع) و گلدسته‌های آن نیز از دیگر پروژه‌های عمرانی است که در این هفته کلید می ‌خورد.

وی در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: در سال جاری 10 سند وقفی قدیمی و با ارزش کشف شد که ارزش آنها بیش از 55 میلیارد ریال بوده است.

رشد 75 درصدی موقوفات استان یزد

حاتمی همچنین با اشاره به رشد 75 درصدی موقوفات استان یزد در سال جاری اظهار داشت: این روند بیانگر آن است که فرهنگ وقف کمرنگ نشده بلکه تغییر کرده است.

وی ادامه داد: تنها فرهنگ وقف و نوع وقف تغییراتی داشته است و در واقع نیات واقفان به سمت نیات اجتماعی سوق پیدا کرده است.

حاتمی یادآور شد: فرهنگ وقف به روز شده و واقفان در راستای برنامه هایی نظیر ترویج و نشر معارف اسلام و اهل بیت (ع) وقف می کنند.