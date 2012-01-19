طراحی پارک گردشگری "هفت حوض" مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین برلیانی اظهارکرد: فاز اول پروژه هفت حوض شامل ساماندهی و بهسازی ورودی و محوطه اصلی است که در 2 هکتار عملیاتی خواهد شد و در فروردین ماه سال 91 به بهره برداری می‌رسد.

وی بهره‌ برداری از پتانسیل‌های طبیعی و گردشگری را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این پارک با داشتن مناظر طبیعی بی نظیر و موقعیت مکانی بسیار مناسب از موقعیت ممتازی برای توسعه صنعت اکوتوریسم برخوردار است و این صنعت می تواند با توجه به سود آوری مناسب نقشی عمده در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی منطقه ایفا کند.

وی با تاکید بر استفاده بهینه از فرصتهای خدادای موجود در طبیعت مشهد، ادامه داد: منطقه ییلاقی طرقبه، شاندیز در غرب مشهد واقع شده است که مجاوران و زائرانی که از سمت محور نیشابور وارد می‌شوند، مسیر زیادی را برای استفاده از این فضاها طی می‌کنند؛ بر این اساس در نظر گرفته شد جهت رفاه و آسایش شهروندان، منطقه سوم ییلاقی در شرق مشهد دایر شود.

وی با اشاره به اینکه شکل خاص دره های کوهستانی موجب بکر ماندن محیط و منظر آنها شده است، تصریح کرد: به منظور تقویت کارایی منظر، محیط و حفظ سیمای طبیعی ضروری است تا طراحی در این مناطق بر اساس ایجاد ارتباط منطقی ما بین عوامل طبیعی و فرهنگی انجام شود.

برلیانی فضاهای گردشگری را نیازمند توسعه دانست و اظهار داشت: با برنامه‌ ریزی‌های مدون در پی ساختار، ساماندهی و توسعه محیط‌ های گردشگری با توجه به فرهنگ، هویت ملی و دینی دومین کلان شهر مذهبی جهان هستیم تا شاکله فرهنگی پایتخت معنوی ایران به خوبی شکل گیرد؛ به نحوی که در تحقق افق 1404 نیاز‌های فرهنگی و تفریحی شهر مشهد در خور شان زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی مرتفع شود.

مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری هدف از اجرای این طرح را ساماندهی منطقه کوهستانی هفت حوض، ارتقاء کیفی فضاهای گردشگری همگام با حفظ محیط طبیعی و برقراری روابط درست بین پدیده‌های طبیعی و انسانی عنوان کرد.