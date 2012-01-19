پوشش سیستم دیجیتال کشور به سرعت در حال تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه دومین همایش بین‌المللی رسانه‌های نوین عملکرد موفق خودکفایی رسانه ملی در تولید انواع تجهیزات پیشرفته با موضوع " تلویزیون زمینی در گذر از آنالوگ به دیجیتال " با حضور رئیس رسانه ملی برگزار شد.

رئیس سازمان صدا و سیما در این همایش با اشاره به رشد خوب پوشش سیستم دیجیتال در کشور گفت: طولانی شدن دوره همزمانی پخش آنالوگ و دیجیتال به لحاظ قطعات یدکی، انرژی، نیروی انسانی، طیف فرکانس و مخاطب، هزینه های زیادی دربردارد و باید با فرهنگ سازی؛ تکمیل پوشش دیجیتال، گسترش مبدل‌ها، خدمات جانبی و سرویس‌های ارزش افزوده در تکمیل این پروژه تسریع کنیم.

ضرغامی با اشاره به عملکرد موفق بخش خودکفایی سازمان در تولید انواع فرستنده‌های دیجیتال گفت: سازمان صدا و سیما آمادگی صدور این تجهیزات؛ با بهای پائین‌تر از قیمت‌های جهانی به کشورهای مختلف را دارد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به استفاده مردم از گیرنده‌های بزرگ LCD و LED گفت: خوشبختانه سیستم دیجیتال تا حد زیادی رضایتمندی صاحبان این گیرنده ‌ها را فراهم کرد و باید در آینده با پخش سیستم HD ، کیفیت را به بالاترین حد ممکن رساند که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه زمان تحقق این رویداد خیلی دور نیست.

وی خطاب به مهمانان خارجی گفت: ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی همواره مورد تحریم آمریکا و غرب بوده ‌است، تحریم‌‌ها مسئله جدیدی نیست و نتیجه آن همواره به سود مردم ایران و برداشتن گام‌های بلندی در زمینه‌های خودکفایی بوده است.