سه پایگاه قهرمانی ورزش های سه گانه در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرطهماسب پور شامگاه چهارشنبه در انتخابات هیئت ورزش های سه گانه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به پتانسیل بالای استان کردستان، داشتن استعدادهای نهفته و کادر مجرب تصیم بر آن است که یکی از پایگاه های قهرمانی ورزش های سه گانه در شهر مریوان احداث شود.

وی یادآور شد: با توجه به موقعیت جغرافیای مناسب شهرستان مریوان و در نظر گرفتن امکانات لازم در آینده نزدیک ساخت این پایگاه قهرمانی شروع می شود و انتظار می رود که این اقدام در توسعه رشته ورزشهای سه گانه موثر باشد.

دبیر فدراسیون ورزش های سه گانه کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر در 31 استان کشور هئیت ورزش های سه گانه فعالیت دارند، افزود: 10 استان با سرپرست هیئت ورزش های سه گانه را اداره می کنند که انتظار می رود طی روزهای آینده انتخابات در این استانها نیز برگزار شود.

طهماسب پور یاد آور شد: انتظار می رود با برگزاری این انتخابات ورزش سه گانه استانها در جذب نیروهای مستعد و استعدادهای نهفته نهایت تلاش را داشته باشد.

وی بیان کرد: با توجه به توانایی های ملک الکلامی و داشتن پتانسیل های بالای استان انتظار می رود که کردستان در آینده نزدیک به یکی از استان های برتر ورزش های سه گانه تبدیل شود.

دبیر فدراسیون ورزش های سه گانه کشور اظهار داشت: با توجه به موفقیت ورزشکاران کردستانی در مسابقات نونهالان انتظار می رود که با برنامه ریزی مناسب در دیکر رده های سنی نیز شاهد این درخشش باشیم.

طهماسب پور گفت: در سال 90 مسابقات لیگ برتر ورزش های سه گانه با حضور 17 تیم از استان های مختلف برگزار شد که این نشانه توجه به این رشته ورزشی در سطح کشور است.