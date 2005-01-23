نامه اعتراض آميز اعضاي فراكسيون اقليت مجلس به خاتمي درباره بركناري معاون پارلماني وزير ارشاد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن اين نامه كه به امضاي حدود 30 نماينده مجلس رسيده به اين شرح است: با خبر شديم آقاي دكترمحمدجواد حق‌شناس از چهره‌هاي مومن و متعهد به آرمان‌هاي حضرت امام (ره) و انقلاب و از فرهيختگان سياسي، فرهنگي كشور توسط وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي مسجد جامعي چند ساعت قبل از سفر حج از سمت خود بركنار مي‌شوند.

شايسته نيست پس از بخشنامه‌حضرتعالي درباره‌عدم جابجايي در اين فرصت باقي ‌مانده از دولت شاهد مصاديقي از رويكردهاي سياسي مديران ارشد باشد.



لذا از جنابعالي تقاضا داريم جهت حفظ شان مجموعه‌ دولت و شخص آقاي دكتر حق‌شناس اقدام مقتضي مبذول فرماييد.



