تیم ناظران عربی در سوریه عملکرد مثبتی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "علی کرتی" گفت: تیم ناظران اتحادیه عرب در سوریه خوب عمل کرده است و این در حالی است که تعداد آنها در شروع کار بسیار اندک بود.

وی ضمن مخالفت با انتقادهایی که درباره عملکرد ناظران مذکور انجام می شود افزود: تیم ناظران اتحادیه عرب روز به روز بهتر عمل می کنند و هرگز پوشش دیپلماتیک برای حکومت سوریه و وقت کشی به نفع آن نیستند.

کرتی بیان کرد: ناظران اتحادیه با تعداد محدودی از ناظران وارد عمل شدند اما به تدریج دامنه فعالیت خود را توسعه دادند و به مناطق بحرانی رفتند و ماموریت خود را به خوبی انجام داده اند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت قوی از ناظران عربی و اعطای فرصت بیشتر به آنها افزود: گزارش عملکرد ناظران شنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم که گزارش آنها مثبت باشد.

شایان ذکر است که محمد الدابی رئیس تیم ناظران اتحادیه عرب یکی از فعالان حقوق بشر سودانی است.