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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

وزیر خارجه سودان:

تیم ناظران عربی در سوریه عملکرد مثبتی داشته است

تیم ناظران عربی در سوریه عملکرد مثبتی داشته است

وزیر خارجه سودان با اشاره به فعالیت ناظران عربی در مناطق مختلف سوریه آن را رضایت بخش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "علی کرتی" گفت: تیم ناظران اتحادیه عرب در سوریه خوب عمل کرده است و این در حالی است که تعداد آنها در شروع کار بسیار اندک بود.

وی ضمن مخالفت با انتقادهایی که درباره عملکرد ناظران مذکور انجام می شود افزود: تیم ناظران اتحادیه عرب روز به روز بهتر عمل می کنند و هرگز پوشش دیپلماتیک برای حکومت سوریه و وقت کشی به نفع آن نیستند.

کرتی بیان کرد: ناظران اتحادیه با تعداد محدودی از ناظران وارد عمل شدند اما به تدریج دامنه فعالیت خود را توسعه دادند و به مناطق بحرانی رفتند و ماموریت خود را به خوبی انجام داده اند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت قوی از ناظران عربی و اعطای فرصت بیشتر به آنها افزود: گزارش عملکرد ناظران شنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم که گزارش آنها مثبت باشد.

شایان ذکر است که محمد الدابی رئیس تیم ناظران اتحادیه عرب یکی از فعالان حقوق بشر سودانی است.

کد مطلب 1513350

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