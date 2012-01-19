انتشار نامه جعلی به امضای مدیرعامل سابق برج میلاد/ اعتراض به نمادهای فراماسونری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتراض اعضای شورای شهر تهران به افزایش قیمت قبرها و بهای خدمات در بهشت زهرا و اجرای لایحه جدید قیمت ها پیش از تصویب در شورا، حسین کلخورانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران شنبه 24 دیماه توضیح داد: مگر می شود لایحه ای را که هنوز مصوب نشده است اجرایی کرد، تمامی نرخ هایی که در بهشت زهرا (س) دریافت می‌شود قانونی و بر اساس نرخ های گذشته است.

همچنین رییس شورای شهر تهران در این روز بااشاره به تکمیل پروژه دریاچه چیتگر گفت: دریاچه چیتگر در تعدیل رطوبت هوای پایتخت موثر است و برخی کارشناسان معتقدند با ایجاد دریاچه دیگری در منطقه شرق تهران می‌توان تبادلات طبیعی جریان هوا ایجاد کرد که در کاهش آلودگی هوا موثر است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران هم در این روز در واکنش به برخی انتقادها که کمیسیون ماده 100 را محلی برای کسب درآمد شهرداریها می دانستند گفت: زمانی درآمد شهرداری از کمیسیون ماده صد، 10 درصد و حتی بیشتر بود اما امروز این میزان به کمتر از 5 درصد رسیده است و این روند در سال آینده نیز ادامه دارد.



علی نوذرپور، رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرسازی ایران روز یکشنبه 25 دی ماه با انتقاد از ابلاغ نشدن طرح تفصیلی شهر تهران گفت: مشکل اصلی ساخت و ساز ها در تهران ابلاغ نشدن طرح تفصیلی است که از ابتدای سال وعده اجرایی شدن آن داده شد و هنوز در ماه های انتهایی سال ابلاغ نشده است.

او با اشاره به اینکه اطلاعات طرح تفصیلی مربوط به سال 81 است گفت: اطلاعات طرح تفصیلی مربوط به ده سال گذشته و قدیمی است و با وجود صدور پروانه ساختهای جدید ،افزایش جمعیت و ... کاربردی نیست.

اما مجید پاکساز، مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری در خصوص آخرین وضعیت طرح تفصیلی گفت: 95 درصد این طرح در کمیسیون ماده 5 به تایید رسیده است و ما سال 90 را در حالی به پایان می بریم که طرح تفصیلی ابلاغ شده است.

او در واکنش به برخی اظهارات که اطلاعات طرح تفصیلی را قدیمی و غیر کاربردی می دانند گفت: این موضوع را تکذیب می کنم و در رفت و برگشت هایی که طرح تفصیلی در مناطق داشته است این طرح به روز شده است.

محمد احمدی بافنده، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیهای شهر تهران نیز در این روز بیمه رانندگان تاکسی را یکی از مشکلات جدی این قشر از جامعه عنوان کرد و گفت: خیلی از رانندگان تاکسی بیمه ندارند. در تهران راننده‌ای داریم که با 80 سال سن در حال کار است در حالی که نه بیمه درمانی دارد و نه بیمه بازنشستگی.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران هم دراین رابطه هشدار داد: گواهینامه رانندگی با خودروی عمومی رانندگان تاکسی بالای 80 سال که در تست سلامت قبول نشوند باطل و برای آنها گواهینامه شخصی صادر می‌شود.

نائب رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه اعتراض هایی که به توقف پاکسازی نماد های فراماسونری از سطح شهر داشت گفت: ساختمان مجلس در خیابان بهارستان نیز بر اساس نمادهای فراماسونری ساخته شده است.

اویک نکته دیگررا هم یادآوری کرد: در مقابل مصلای تعداد این ساختمان ها بیشتر می شود که این موضوع قابل تامل است. اگر دقت کنیم در خیابان های نزدیک مصلی ساختمانهای هرمی بیشتری ساخته شده که آدم به شک می افتد که این ساخت و ساز ها از روی هدف باشد.

دوشنبه 26 دیماه، مدیر بافت های تاریخی شهر تهران از تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار تهران در کمیسیون ماده 5 و ارائه آن به شورای شهر خبر داد و گفت: قرار است دفتری در این زمینه ایجاد شود تا مسائل، ضوابط و نحوه طراحی و نوع خدمات را در اختیار شهروندان قرار دهد.

هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این روز گفت: کمیته ای برای تایید نما و معماری مساجد شهر تهران تشکیل شده است و به زودی طرح مناسب سازی مساجد پایتخت ابلاغ می شود.

جلسه شورا شهر این هفته به تذاکرات و نگرانی های شورا در خصوص آلودگی هوا گذشت. نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با وجود افزایش میزان فوتی‌ها در روزهایی که آلودگی هوا زیاد است کسی پاسخگوی آلودگی هوای شهر تهران نیست.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت: معضل آلودگی هوا در تهران نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه روند صعودی در میزان آلایندگی‌های متعدد داشته است به طوریکه اکنون 30 میلیون نفر در کشور در معرض زیانهای مستمر آلودگی هوا هستند.

ابتکار تاکید کرد: برای کاهش آلودگی هوا نباید به برنامه‌های نمادین اکتفا کرد و باید دستگاه‌‌های مختلف باید به وظایف انسانی، اخلاقی و دینی خود عمل کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز سه شنبه 27 دی ماه گفت: سهم خودروهای سبک در آلودگی هوای شهر تهران 60 درصد و موتورسیکلتها 25 درصد است و در این میان خودروهای سنگین نیز در آلودگی هوا سهم 15 درصدی دارند.

چهارشنبه 28 دی باابراز نگرانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در خصوص آلودگی خاک جنوب تهران آغاز شد .

معصومه ابتکار در خصوص وضعیت محصولات غذایی تولید شده در مزارع جنوب شهر تهران، گفت: از زمان راه اندازی تصفیه خانه جنوب شهر تهران، پساب خروجی آن برای کشاورزان منطقه جنوب تهران به ویژه ورامین مناسب شده است.

در این روز معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در رابطه با زمان اعلام واجدان شرایط دریافت ارم طرح ترافیک گفت: در انتظار تصویب نرخ‌های آرم طرح ترافیک هستیم و زمانی که نرخ‌ها مشخص شود طی 24 ساعت اسامی افراد واجد شرایط اعلام خواهد شد.

دبیر شورای عالی ترافیک هم در این روز با اشاره به بررسی افزایش 10 درصدی تعرفه طرح ترافیک در جلسه شورای عالی ترافیک گفت: تقرییاً مخالفان و موافقان این موضوع برابر بودند و ما به این جمع بندی رسیدیم که بررسی نهایی این موضوع با حضور وزیر کشور باشد.

در روز پایانی هفته خبر نامه مدیر عامل سابق برج میلاد که از مسولان انتظامات خواسته بود تا سختگیری کمتری نسبت به حرکات موزون در هنگام برگزاری کنسرت ها در این برج داشته باشن تکذیب شد. مدیر عامل جدید برج میلاد تهران در در توضیح این موضوع گفت این نامه جعلی‌است.

وی ادامه داد: این نامه در سربرگ برج میلاد آسمان که برای دو سال پیش است نوشته شده است. ضمن اینکه در پایان نامه آمده است؛ علی مطهرنژاد، این در حالی است که اسم آقای مطهرنژاد رحیم است.

