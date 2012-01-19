کردستان ظرفیت خوبی برای توسعه ورزش های سه گانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی شامگاه چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های سه گانه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و داشتن استعدادهای مناسب و برنامه ریزی های ویژه می توان استان کردستان را به یکی از استان های برتر در زمینه ورزش های سه گانه تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه ورزش های سه گانه در استان کردستان نیازمند حمایت های مالی بیشتری است، گفت: انتظار می رود که فدراسیون ورزش های سه گانه کشور این رشته ورزشی را در استان کردستان مورد حمایت قرار دهد و اداره کل ورزش و جوانان نیز در این زمینه از تمامی ظرفیت های خود برای کمک به این رشته ورزشی بهره برداری می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در ادامه بیان کرد: طی چند سال اخیر روند رو به رشد توسعه و تقویت رشته ورزش های سه گانه مناسب بوده است و انتظار می رود که با جذب اعتبارات بیشتر دولتی و اخذ کمک های بخش خصوصی شاهد تقویت این روند مناسب باشیم.

عبدالهی در پایان افزود: ارتقاء زیر بناهای توسعه ورزش استان کردستان نیازمند حمایت است و انتظار می رود در آینده نزدیک استان کردستان از لحاظ حضور در مسابقات ملی به یکی از استان های برتر کشور تبدیل شود.

انتخابات هیئت ورزش های سه گانه استان کردستان در حالی برگزار شد که تنها کاندیدای پست ریاست هیئت ورزش های سه گانه استان سعید ملک الکلامی بود که با کسب تمامی آرا به مدت چهار سال ریاست هیئت ورزش های سه گانه استان را برعهده گرفت.

