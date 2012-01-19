تهران رکورد آلودگی هوا را زد/ جدول روزهای پاک در ده سال گذشته

به گزارش خبرنگارمهر، امسال یکی از سالهای پردود پایتخت بود. سالی که در نیمه نخست آن کمتر از یک روز هوای سالم تنفس کردیم و بیش از گذشته از اثرات آلودگی هوا بر سلامت شهروندان شنیدیم. در این میان آمارهای متفاوتی نیز از تعداد قربانیان آلودگی های تهران داده شد که فارغ از قطعی بودن یا نبودن، برای شهروندان پایتخت خوشایند نبود.

یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره میزان روزهای پاک امسال می گوید: از ابتدای سال تاکنون تنها دو روز هوای پاک در تهران داشتیم و 111 روز هوای سالم، 186 روز هوای ناسالم و سه روز هوای بسیار ناسالم در تهران را پشت سر گذاشته ایم.

او درباره سهم خودروها در آلودگی هوا می گوید: سهم خودروهای سبک در آلودگی هوای شهر تهران 60 درصد و موتورسیکلتها 25 درصد است، در این میان خودروهای سنگین نیز در آلودگی هوا سهم 15 درصدی دارند.

او ادامه می دهد: براساس بررسی های صورت گرفته استفاده از سوخت استاندارد نیز تا 20 درصد در کاهش آلودگی هوا می تواند تاثیر گذار باشد.

رشیدی تاکید می کند: سوخت و خودروی غیراستاندارد منشا آلودگی هوا هستند و تا این دو مشکل بر طرف نشود هیچ اتفاق تازه ای برای حل بحران آلودگی هوا رخ نمی دهد.



جدول روزهای بسیار ناسالم و ناسالم و سالم در ده سال گذشته

سال 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 بسیار ناسالم 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 ناسالم 90 169 161 88 89 75 15 59 40 104 186 سالم 114 187 191 257 253 254 328 292 282 246 111

بر اساس آمار، روزهای ناسالم نسبت به ده سال گذشته دو برابر شده است اما بر اساس این عدد و رقم ها نمی توان گفت ما در ده سال گذشته هوای سالم تری تنفس می کردیم. در آن سالها هنوز بسیاری از شاخص های آلودگی هوا سنجیده نمی شد.

این نکته ای است که معصومه ابتکار یاد آوری و بر لزوم به روز رسانی سیستم های سنجش آلودگی هوا نیز تاکید می کند.

او با بیان اینکه مبنای افزایش آلاینده های هوا، آلودگی سوخت است به مهر می گوید: وقتی سوخت استاندارد نداشته باشیم چگونه می توان به پاک شدن هوا امیدوار بود.

ابتکار با تاکید براینکه نباید به برنامه‌های نمادین اکتفا کرد و باید دستگاه‌‌های مختلف باید به وظایف انسانی، اخلاقی و دینی خود عمل کنند اضافه می کند: براساس برنامه چهارم توسعه بنزین یورو 4 باید از سال 89 توزیع می‌شد ولی به هر دلیل این موضوع محقق نشد و تنها یکی از پمپ‌های بنزین شهر تهران قرار است بنزین یورو 4 ارائه دهد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران معتقد است: تنها راه حل موجود برای کاهش آلودگی هوا اجرای دقیق برنامه جامع با حضور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.

امسال بیشترین هشدارهای را در خصوص آلودگی هوا در طول سال داشتیم، پیش از این نگرانی ها محدود به فصل سرد سال می شد. در زیر برخی از اظهار نظرات مسئولان در این رابطه آمده است.

اظهارنظر برخی مسئولان در خصوص آلودگی هوای پایتخت

نام سمت دیدگاه معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهرتهران معضل آلودگی هوا در تهران نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه روند صعودی در میزان آلایندگی‌های متعدد داشته است به طوریکه اکنون 30 میلیون نفر در کشور در معرض زیانهای مستمر آلودگی هوا هستند حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر افرادی که می‌گویند آلودگی هواموجب مرگ نمی‌شود در روزهایی که آلودگی هوا زیاد است بهتر است به بهشت زهرا سری بزنند تا بینند که میزان افرادی که در این روزها فوت می‌کنند 30 نفر بیشتر شد‌ه‌ است انوشیروان محسنی بندپی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گویا سلامتی شهروندان را جدی نگرفته‌‌ایم و به نتایج پایین آمدن سن ابتلا به سرطان در کشور به دلیل آلودگی هوا بی‌ توجهیم

مهرداد لاهوتی عضو هیات رییسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس مشکل ما در بخش آلودگی هوا فراتر از آن چیزی است که عنوان می شود و سالانه هزاران نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران آلودگی هوای تهران نیازمند فرماندهی بحران است در حالیکه اکنون باد آلودگی هوای تهران را مدیریت می کند مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران چاره آلودگی هوای تهران دو سه روز تعطیلی کارگاهها و کارخانه ها نیست بلکه باید ناوگان اتوبوسرانی و خطوط مترو افزایش پیدا کند تا وسایل نقلیه تک سرنشین انگیزه ای برای خروج از خانه نداشته باشند

کیفیت پایین سوخت و خودرو ها دو عاملی مهم در افزایش آلودگی هوا هستند . اگر سخنان کارشناسان شهری را در یک دهه گذشته مرور کنیم این دو عامل از متهمان قدیمی آلودگی هوا هستند. این در حالی است که قانون معاینه فنی خودرو ها 5 ساله شده است و به نظر می رسد مجلس نیز قصد تغییر آن را به این زودی ها ندارد.

در این میان مدتهاست آلودگی هوای تهران از مرز هشدار نیز گذشته است، همه نسخه عملی حل این مشکل را می دانند و بر توسعه حمل و نقل عمومی تاکید دارند اما همچنان خودروهای شخصی در خیابان تردد می کنند.

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نوراحسینی