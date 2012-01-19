انتخابات مسابقه ای برای خدمت نه قدرت /تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک بیشترین و مهمترین کاربرد و کارآیی اخلاق را باید در عمل اجتماعی افراد یا گروهها و طبقات اجتماعی یافت زیرا انسان با آموزش و پرورش خود می کوشد تا فضایلی را به دست آورده و رذایلی را از خود دور سازد که در رفتارهای اجتماعی بروز و ظهور می کند و تعاملات وی را با دیگران سامانی درست و خوب می بخشد.

در روایات و آموزههای اسلامی به انسان آموخته اند که برای شناخت اشخاص باید به رفتارهای آنها توجه شود زیرا از کوزه برون تراود هر آن چه در اوست.

انتخابات در ایران اسلامی؛ مسابقه ‌اى براى خدمت

اسلام چون بر کمال اخلاق انسانی توجه دارد و ملاک را رفتارهای انسان می شمارد و خودسازی واقعی و حقیقی را مورد اهتمام قرار می دهد، از مومنان می خواهد تا با رفتارهای درست، دیگران را به ایمان دعوت کنند نه با گفتارها و سخنان زیبای خویش.

انتخابات میدان رقابت است و افراد باید با هم رقابت رقابت سالم داشته باشند، هر کس که به این نظام معتقد و پایبند است مى ‌تواند وارد میدان انتخابات شود.

انتخابات درایران اسلامی باید مسابقه ‌اى براى خدمت نه مسابقه ‌اى براى کسب قدرت باشد متاسفانه برخی از نامزدهای انتخاباتی در هنگام سخنرانیها، دیگر نامزدها را متهم می کنند و با خشونت و عصبانیت، سخنان روا و ناروایی را بر زبان می آورند که روای آن را نیز نباید بر زبان بیاورند زیرا هر حقیقتی را نباید گفت اگرچه دروغ، حرام است ولی گفتن هر حقی واجب نیست.

اعلام مواضع هر نامزد انتخاباتی باید مواضع خویش را تبیین و شخص و شخصیت خود را برای به عهده گرفتن مسئولیتهای مهم تشریح کند. هر نامزدی باید طرحهای خود را به دقت تبیین کند به گونه ای که عقل و عقلا آن را بپذیرند و مطالبات مردم را به درستی بتواند پاسخگو دهد، این طرحها باید طرحهایی با ویژگیهای کوتاه مدت برای رفع مشکلات بحرانی مقطعی و میان مدت و بلند مدت باشد.

توجه به برنامه های که فرهنگ سازی را تقویت می کند باید در اولویت قرار گیرد هر چند که بر خلاف طرحهای دیگر، زود بازده نیست ولی در بلند مدت جامعه را در حریم امنیتی قرار می دهد و هرگونه تعرضات داخلی و بیرونی را ناکام می سازد.

بسیاری از مسئولان برای اینکه خودی نشان دهند ناچار می شوند به جای کارهای بنیادین به کارهای ظاهری و زودبازده توجه کنند، این رفتار نمی تواند فرصت و بسترهای برای جامعه فراهم آورد تا به سوی تمدن سازی و ایجاد امت نمونه و برتر حرکت کند.

برنامه های غیرواقعی برخی داوطلبان

برخی از نامزدها طرحهایشان غیرواقعی و به دور از واقعیتهای اجتماعی است، در هر زمانی شرایط اجتماعی مطالباتی را اقتضا می کند که برای پاسخگویی باید به ظرفیتهای جامعه توجه کرد، از اینرو اگر کسی به دور از ظرفیتها بخواهد وعده ای و طرحی برای مطالبات مردم دهد به گزافه گویی رفته است.

بنابراین نامزدها با توجه به حقیقت گرایی باید به واقعیتها نیز توجه کنند و برنامه ها و مواضع خویش را بر پایه این دو مولفه قرار دهند.

همانگونه که ایجاد مطالبات از طریق آگاهی بخشی به حقوق، خوب است ولی شناخت واقعیتهای هر اجتماع نیز برای تبیین مواضع، ضروریست تا خدای ناکرده شخصی که نامزد مسئولیتی است وعده های توخالی و پوچ ندهد.

برخی از نامزدها برای تقویت خود و مواضع خویش تبیین نادرستی از واقعیتهای اجتماعی و ظرفیتهای کشوری می دهند و این گونه است که هم کارگزاران فعلی را متهم و هم مطالباتی را در مردم ایجاد می کنند.

همه نامزدها باید بکوشند تا به تبلیغ توانمندی های خویش و ظرفیتهای جامعه توجه داشته باشند و از اتهام زنی و ناتوان خوانی دیگران خودداری کنند، مگر آنکه ادله کافی و مستدل داشته باشند در این صورت نیز باید همه مسائل اخلاقی و امنیتی را مراعات کنند.

نامزدها باید همواره در کلام، ادب را مراعات کنند، از جمله آدابی که نامزدها باید به آن توجه کنند مساله ادب با مخالفان است چرا که نامزدها رقیبان هم هستند و رقابت امری غیر از مخالفت است.

نامزدها به عنوان برادران دینی در عرصه رقابت باید به عنوان استباق به کار خیر با هم رقابت داشته باشند نه آنکه به عنوان مخالفان در برابر هم قرار گیرند.

نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در این باره گفت: همه آحاد مردم باید در انتخابات رعایت اخلاق را پیشه خود سازند چراکه مسئله اخلاق انتخاباتی از مهمترین کارها در این عرصه است.

آیت الله زین العابدین قربانی با اشاره به اینکه نامزدها و هواداران باید در راستای برگزاری فضای سالم انتخاباتی، اخلاق را رعایت کنند، افزود: رقیبان انتخاباتی نباید با تهمت و فریب و همچنین شایع‌ پراکنی یکدیگر را از صحنه انتخابات خارج کنند.

وی اظهارداشت: به یقین مردم ولایتمدار گیلان با حضور پررنگ خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری مهر بیعتی دوباره می‌ زنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برای نظام سرنوشت ساز دانست و گفت: مردم شهید پرور ایران اسلامی دراین دوره نیز با حضور حداکثری خود در انتخابات حماسه ای دیگر خواهند آفرید و پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام و انقلاب خواهند داد.

وی در ادامه از داوطلبان خواست تا از تخریب یکدیگر بپرهیزند و مردم نیز نماینده ای را انتخاب کنند که اصلح، ولایتمدار و دلسوز به نظام و ارزشهای اسلامی باشد.

شکوه حضور حداکثری مردم در انتخابات

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز با اشاره به اینکه خبرنگاران با قلم فرسایی خود شکوه بیشتری به حضور حداکثری مردم در انتخابات دهند، گفت: رسانه ها با رویکرد مدبرانه، اخلاق محور و قانونمدارنسبت به تبیین روشنگری بیشتر اخلاق انتخاباتی در جامعه تلاش کنند.

منصور ایمانی افزود: دشمن حضور و عدم حضور مردم ایران در انتخابات را زیر نظر دارد به این دلیل مردم باید با حضور حداکثری خود، پاسخ دشمنان را بدهند.

وی اظهارداشت: مردم با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با حضور پرشور و حداکثری خود در صحنه انتخابات فرصت هرگونه بهره برداری را از دشمنان نظام و رهبر معظم انقلاب سلب خواهند کرد.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان همچنین نقش رسانه‌ ها را در افزایش آگاهی مردم برای انتخاب نماینده اصلح مهم دانست و یادآورشد: همه باید برای ارتقای سطح آگاهی مردم با هدف انتخاب بهترین نامزد انتخاباتی تلاش کنند.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: هر قدر میزان مشارکت آگاهانه مردم بالاتر باشد، نشان ‌دهنده رشد سیاسی جامعه خواهد بود.

مهدی سعادتی با تاکید بر اینکه از بداخلاقیهای انتخاباتی باید پرهیز شود، افزود: بدگویى کردن، اهانت کردن، تهمت زدن و... روشهاى صحیح و اسلامى نیست.

رقابت باید مثبت و پرشور اما با رعایت موازین اخلاقى باشد

وی با بیان اینکه رقابت باید مثبت و پرشور اما با رعایت موازین اخلاقى باشد، اظهارداشت: نظام جمهوری اسلامی بر مشارکت عمومی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش اصرار دارد و رمز اقتدار ملی را در اصول مشارکت عمومی و همبستگی ملی می‌ داند.

استاندار گیلان ادامه داد: همه باید به دنبال رقابت همراه با رفاقت و حضور حداکثری مردم پای صندوق رای باشند و کاری را انجام دهند که موجب خوشحالی دشمنان نظام شود.

به هر حال دروغ گفتن، نسبتهای ناروا زدن به دیگران و خارج کردن سایر کاندیداها از صحنه انتخابات با افترا زدن به آنها با اخلاق اسلامی سازگار نیست.

فتنه گران و منحرفان به دنبال ایجاد خلل و رخنه در انتخابات هستند و باید با ورود از بعد فرهنگی سدی در مقابل این خللها ایجاد کرد و نامزدها و هواداران آنها باید در راستای برگزاری فضای سالم انتخاباتی، اخلاق و ادب را رعایت کنند.