  استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

دهنوی:

ستاد بازسازی عتبات در 23 شهرستان خراسان رضوی تشکیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد بازسازی عتبات خراسان رضوی گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات در 23 شهرستان استان تشکیل شده و همه اکنون مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دهنوی در نشست استاندار خراسان رضوی با هیئت امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اظهارکرد: تاکنون حدود 950 میلیون تومان کمک های مردمی شامل وجه نقد و طلا در استان جمع آوری و ارسال شده که در نتیجه 14 پروژه در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا اجرایی شده است.

دهنوی اظهار داشت: ساخت و ترمیم گنبد حرمین شریفین کاظمین با کمک خیرین خراسان اقدام ماندگاری در تاریخ است و مسقف کردن یکی از صحن ها و تعبیه یک زیر زمین در صحن دیگری از حرم امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) دو پروژه ای است که به همت ستاد بازسازی عتبات استان اجرایی خواهد شد.

گفتنی است در ایتدای این جلسه اعضای هیات امنا به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود درباره استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت ستاد بازسازی در توسعه و نوسازی اماکن مقدس عراق پرداختند

