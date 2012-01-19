همایش ملی "انتخابات مجلس، بایدها و نبایدها" در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار ایلام صبح پنج شنبه در حاشیه برگزاری این همایش گفت: همایش انتخابات باید و نباید ها با حضور دکتر الهام و جمع کثیری از دانشجویان، استادان و محققین در دانشگاه ایلام آغاز شده است.

مجتبی اعلایی تصریح کرد: در این همایش 10 مقاله برگزیده در زمینه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی خوانده و از برگزیدگان نیز تجلیل می شود.

وی بیان داشت: مهمترین هدف برگزاری این همایش فرهنگ سازی و آماده نمودن مردم و مسئولان و کاندیداهای محترم در جهت هرچه سالمتر بوده انتخابات پیش روی است .

این مسئول افزود: این همایش در راستای تبلیغات و منطقه ای و قانونمند برای انتخابی بهتر توسط مردم است.

اعلایی گفت: در این همایش برنامه های پرسش و پاسخ برقرار و راهکارهایی در جهت برگزاری انتخاباتی باشکوهتر ارائه می شود.

دکتر غلامحسین الهام، آیت الله روح الله قرهی، امام جمعه ایلام و استاندار ایلام از مهمانان اصلی این همایش هستند.