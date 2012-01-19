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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

تیم فوتبال ناشنوایان کهگیلویه و بویراحمد به لیگ برتر صعود کرد

تیم فوتبال ناشنوایان کهگیلویه و بویراحمد به لیگ برتر صعود کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ناشنوایان کهگیلویه و بویراحمد با کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی فوتبال لیگ دسته یک ناشنوایان کشور به لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناشنوایان استان در دیدار رده بندی این مسابقات، اردبیل را در ضربات پنالتی شکست داد و بر سکوی سوم این مسابقات ایستاد.

در دیدار پایانی این رقابتها تیمهای بوشهر و فارس به مصاف هم رفتند که بوشهری ها در ضربات پنالتی سه بر صفر فارس را شکست دادند و بر سکوی قهرمانی ایستادند.

براین اساس چهار تیم بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل به لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور راه یافتند.

مسابقات لیگ دسته اول ناشنوایان کشور با حضور 13 تیم از 22 دی ماه تا 28 دی ماه در کرمان برگزار شد.

کد مطلب 1513363

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