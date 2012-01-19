بهره برداری از نخستین ایستگاه سنجش آلودگی هوای شمال کشور

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای راه اندازی این ایستگاه در محوطه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان دو میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهارداشت: در ایستگاه سنجش آلودگی کلانشهر رشت 6 عنصر و 22 آلاینده هوا در هر 5 دقیقه یکبار اندازه گیری و از طریق یک دستگاه تلویزیون شهری به نمایش گذاشته می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: به دلیل وجود صنایع آلاینده هوا در آینده ای نزدیک در شهرهای منجیل و لوشان نیز ایستگاه سنجش آلودگی هوای راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرستان بندرانزلی به دلیل داشتن سامانه جمع آوری و دفع فاضلاب، کارخانه کمپوست زباله و دفع بهداشتی زباله ها به عنوان شهر پاک گیلان انتخاب شده است.