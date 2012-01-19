به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان در سازمان لیگ که روز چهارشنبه برگزار شد، درباره اردوها و دیدارهای دوستانه این تیم در سال آینده باتوجه به برنامه مسابقات لیگ برتر، لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و جام حذفی توافق‌های لازم حاصل شد.

این جلسه با حضور علی کفاشیان و مهدی محمدنبی، رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال، عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی، "دانیل گاسپار" و "میک مک درموت"، مربیان تیم ملی بزرگسالان، خسرو والی‌زاده، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراطی و حامد مومنی برگزار شد.

براساس این گزارش، کارلوس کی‌روش در جلسه عصر چهارشنبه تاریخ‌های پیشنهادی خود را برای برگزاری اردوهای تدارکاتی و دیدارهای دوستانه برای کسب آمادگی‌های لازم جهت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اعلام کرد.

در این زمینه عزیزالله محمدی نیز توضیحات لازم را درباره برخی تاریخ‌های مورد درخواست کی‌روش داد و در نهایت طرفین با تعامل کامل و همکاری فدراسیون و سازمان لیگ به تفاهم رسیده و برنامه اردوها و دیدارهای دوستانه تیم ملی تا آبان سال آینده مشخص شد.

براین اساس برنامه اردوی تیم ملی برای دیدار با قطر به این شرح است:

مرحله اول 28 بهمن: اعزام تیم ملی به دبی و آغاز اردو و تمرینات در این شهر (بازیکنان استقلال یا ذوب آهن که روز 29 بهمن در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا بازی دارند، روز 30 بهمن به این اردو ملحق خواهند شد).

4 اسفند: دیدار دوستانه با اردن در دبی

5 اسفند: بازگشت به تهران

مرحله دوم 6 اسفند: ادامه اردو در تهران - هتل اوین

10 اسفند: دیدار با قطر در ورزشگاه آزادی

مدیر رسانه‌ای تیم ملی سپس برنامه اردوها و مسابقات بعدی را براساس توافق جلسه چهارشنبه به این شرح اعلام کرد:

4 تا 6 فروردین 91 مینی کمپ (اردوی کوتاه مدت سه روزه) بدون حضور بازیکنان تیم‌هایی که در لیگ قهرمانان آسیا بازی دارند.

نخستین اردو برای مرحله پایانی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 از 23 اردیبهشت تا 24 خردادماه 1391 که این اردو شامل سه دیدار مهم تیم ملی در خردادماه نیز خواهد بود.

15 مرداد 1391 تیم ملی یک دیدار دوستانه خواهد داشت (حریف تیم ملی و مکان برگزاری بعدا اعلام می شود).

تیم ملی کشورمان همچنین در روزهای 21 شهریور، 25 مهر و 24 آبان 1391 سه دیدار دیگر در مرحله مقدماتی جام جهانی دارد.

برای هرکدام از چهار دیدار فوق، تیم ملی چند روز اردو خواهد داشت که درباره کلیات این اردوها با سازمان لیگ توافق شد اما جزئیات آن پس از قرعه کشی مرحله بعد در ماه مارس 2012 مشخص خواهد شد.