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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

شعبانپور به مهر خبر داد:

پیشرفت 60 درصدی مسکن مهر در گیلان/ 12 هزار و 800 واحد آماده افتتاح

پیشرفت 60 درصدی مسکن مهر در گیلان/ 12 هزار و 800 واحد آماده افتتاح

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی گیلان از پیشرفت 60 درصدی مسکن مهر در استان خبر داد.

حجت شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی 52 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان آغاز شده است.

وی اظهارداشت: این تعداد واحد مسکونی در 10 شهر رشت، آستانه اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، آستارا، رودسر، تالش، انزلی، فومن و صومعه سرا ساخته خواهد شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گیلان از افتتاح 12 هزار و 800 واحد مسکونی با پراکنش در تمامی 10 شهر استان خبر داد و گفت: از این تعداد 350 واحد به صورت پایلوت در انزلی یا خمام با حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی قرار بود پایان آذر امسال افتتاح شودد اما به دلیل بارندگیها زیاد با تاخیر مواجه شد، افزود: ساخت پروژه به پایان رسیده و در حد محوطه و آسفالت باقی مانده است که تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1513368

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