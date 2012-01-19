برنامه ستاد بازسازی عتبات خراسان رضوی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در حاشیه جلسه ستاد عتبات عالیات استان به خبرنگاران اظهار داشت: ستاد بازسازی عتبات در کشور پس از نیازسنجی در کشور عراق، موارد را به استان ها ابلاغ می کند و استان ها باید بر اساس برنامه های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی فعالیت کنند.

وی افزود: با ظرفیت های موجود در استان ستاد عتبات باید در راستای برنامه های کشور برنامه سال آینده خود را تدوین و بر اساس جدول زمانبندی فعالیت کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: ساخت صندوقچه های مضجع شریف امامین کاظمین(ع) به زودی در مشهد انجام و برای نصب بر روی مرقدهای آن دو امام بزرگوار به کشور عراق ارسال خواهد شد که این یکی دیگر از اقدامات ماندگار ستاد عتبات خراسان رضوی است.

صلاحی تصریح کرد: بازسازی، توسعه و نوسازی حرم کاظمین برای خراسانی ها به این دلیل که هم پدر و هم فرزند ولی نعمتان حضرت رضا(ع) در آن هستند به عنوان یک دین و وظیفه محسوب می شود و به هیمن جهت اهتمام ویژه برای توسعه این مکان مقدس از سوی خراسان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: پس از سقوط صدام زمینه برای حضور زائران و مشتاقان زیارت در عراق فراهم شده و اماکن فعلی گنجایش حجم بالای زائران را ندارد به همین دلیل توسعه و بازسازی این اماکن مقدس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی طی 30 سال گذشته 10 برابر قبل از پیروزی انقلاب در خصوص توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) از سوی آستان قدس رضوی عملیات اجرایی صورت گرفته، گفت: باید از این ظرفیت به وجود آمده و تجارب آستان قدس در توسعه و بازسازی عتبات عالیات عراق بهره جست.