"سرت" ویرانه فراموش شده/ زادگاه قذافی مغضوب شورای انتقالی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی درباره اوضاع اسفناک شهر سرت می نویسد: ساکنان سرت زادگاه معمر قذافی که لقب شهر "لوس" لیبی را به آن داده بودند وضع بسیار فلاکت باری دارند.

این پایگاه به نقل از "مصطفی بن عیسی" معاون رئیس شورای نظامی سرت آورده است: وضعیت سرت به گونه ای که سنگ برای آن می گرید.

وی افزود: مدارس به صورت کلی و جزیی و 900 منزل به شکل کامل در هنگام جنگ ویران شده اند و در این شهر 150 هزار نفری یک آمبولانس بیشتر وجود ندارد که این موضوع مشکلات فراوانی به وجود آورده است.

بن عیسی بیان کرد: ما از "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی و "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر موقت می خواهیم که حداقل از طریق تلویزیون با مردم سرت صحبت کند. این دو کاری برای سرت انجام نمی دهند.سرت به شهری فراموش شده تبدیل شده است.

این پایگاه از "عبدالحکیم المشری" رئیس یک موسسه خیریه در سرت نقل می کند: بوی تعفن اجسادی که در زیر برخی از ساختمانها هستند به مشام می رسد.

المشری بیان کرد: "ابراهیم السقوطری" وزیر مسکن لیبی در هنگام بازدید از شهر سرت وعده های بسیاری داد که فقط حرف بود و هرگز عملی نشده است.

"مصباح العبانی" عضو کمیته آوارگان لیبی نیز گفت: معمر قذافی در سخنان خود به مردم سرت توصیه می کرد که هرگز تسلیم نشوند زیرا انقلابیون خانه های آنها را غارت می کنند، روزی آنها را قطع می کنند و هم اکنون وعده قذافی محقق شده است.