تعرض به تاغزارهای قم/ دستگیری پنج نفر از قاطعان درختان

به گزارش خبرنگار مهر، استان قم با مساحت یک میلیون و 123 هزار و 800 هکتار، دارای بیش از 176 هزار هکتار اراضی بیابانی یعنی در حدود 15 درصد کل مساحت خود است.



مساحت اراضی بیابانی قم 15.7 درصد بیابان های واقعی کشور را شامل می شود و این در حالی است که بیش از 470 هزار هکتار دیگر از اراضی این استان در معرض بیابان زایی قرار دارند و این یعنی در حدود 42 درصد مساحت استان مستعد تبدیل شدن به بیابان هستند.



سال‌های کم بارش و خشکسالی‌های مداوم رمق زمین‌های استان را گرفته و کم آبی، پیشروی بیابان‌ها را سرعت داده و این امر احیای اراضی بیابانی در قم را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

غرس درخت در 6 هزار هکتار از اراضی بیابانی قم طی سال های گذشته



در همین راستا طی سال های گذشته در حدود 6 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان با غرس درختانی از جمله گز و تاغ احیا شده است تا هم عمده مشکل سال های اخیر قم، وجود ریزگردها تا حدی برطرف و هم دمای هوا تا اندازه‌ای تعدیل شود.



اما طی روزهای اخیر درختان تاغ عرصه های بیابانی قم که حکم ریه های طبیعت را دارند مورد تعرض افرادی سودجو قرار گرفته و این اشخاص برای نفع شخصی خود اقدام به قطع این درختان می‌کنند.



در این رابطه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اخیرا تاغزارهای منطقه کوه نمک و حسین آباد میش مس استان مورد تعرض افراد سودجو و فرصت طلب قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: این نهال‌های تاغ طی چند سال گذشته با هدف تثبیت شن‌های روان، احیای اراضی و جلوگیری از پیش روی بیابان، تولید اکسیژن، تعدیل دما و مهم تر از همه جلوگیری از تولید گرد و غبار که عمده مشکل مناطق با پوشش گیاهی کم است و کنترل ورود این ریزگردها به داخل شهر قم، در این مناطق غرس شد.



عمر تاغزارهای منطقه کوه نمک و حسین آباد به 10 تا 15 سال می‌رسد



احمد عفتان عمر متوسط این تاغزارها را بین 10 تا 15 سال عنوان کرد و یادآور شد: اما با وجود حیاتی بودن این تاغزارها، اخیرا و به طور شبانه این درختان مورد هجوم معترضان قرار گرفته اند.



وی در ادامه بیان داشت: این موضوع دارای اهمیت بسیاری است و از این رو با قاطعان درختان تاغ اراضی بیابانی استان به شدت برخورد خواهد شد و مجازات سنگینی در انتظار آنان خواهد بود.

عفتان اضافه کرد: در این راستا هماهنگی های لازم بین شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال استان، شورای تأمین شهرستان، مسئولان قضایی به ویژه رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب و فرماندهی نیروی انتظامی قم صورت گرفته است.



وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که معترضان با چه هدفی اقدام به قطع این درختان کرده اند، گفت: عمدتا این درختان با هدف استفاده از چوب آنها و یا تولید زغال مورد تهدید افراد سودجو قرار می گیرند اما ممکن است موارد مصرف دیگری هم داشته باشند.



دستگیری 5 معترض به تاغزارهای استان و توقیف شش دستگاه خودرو نیسان از آنها



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم همچنین در خصوص افرادی که تا کنون در این رابطه دستگیر شده‌اند، اظهار داشت: طی روزهای گذشته در چندین عملیات گشت و کمین عوامل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان با همکاری خوب و ارزشمند نیروی انتظامی استان و بسیجیان بخش جعفرآباد تعداد 6 دستگاه خودرو نیسان از این افراد توقیف و در این ارتباط پنج نفر نیز دستگیر و به پاسگاه دام شهر منتقل شدند.

تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل ادامه دارد



وی اضافه کرد: در حال حاضر این افراد در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها برای شناسایی سایر عوامل درگیر در این زمینه توسط دستگاه قضایی ادامه دارد.



عفتان یادآور شد: با هماهنگی دستگاه قضایی برای این افراد حبس و جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده و یک نفر از آنها نیز در دادگاه محکوم شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم در ادامه ضمن تأکید بر غیر بومی بودن این افراد که از خودروهای توقیف شده آنها نیز به خوبی مشهود است، اظهار داشت: مردم طبیعت دوست استان در صورت مشاهده هر گونه تعرض به تاغزارها و یا اراضی ملی و مراتع، گزارش خود را با تلفن شبانه روزی 120 یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در میان بگذارند.