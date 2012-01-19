آزاد راه ارومیه - تبریز تکمیل می شود/ خودداری از اسراف در تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه چهارشنبه در برنامه رادیویی صدای مهر ضمن تاکید بر لزوم تکمیل هر چه سریعتر این آزاد راه و تاثیرگذاری آن در جذب توریست و افزایش ترانزیت، افزود: امیدواریم مرحله تکمیل این آزاد راه طی دهه فجر امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه سه نقطه از این آزادراه نیازمند اجرای عملیات تکمیلی است، بیان داشت: این نقاط شامل سه راه ابوذر با اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح ، رفع نواقصات تا پل شهید کلانتری و تکمیل بخش ناقص پل شهید کلانتری است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عمده ترین مشکل این آزاد راه از پل شهید کلانتری تا شهر تبریز است، اظهار داشت: مسئولان هر دو استان و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به تکمیل این آزادراه اقدامات لازم را انجام دهند.

نامزدهای نمایندگی مجلس از اسراف در زمان تبلیغات خودداری کنند



جلال زاده در ادامه سخنان خود بر لزوم رعایت قانون انتخابات توسط کاندیداها و طرفداران آنها تاکید و خواستار ایجاد فضای انتخاباتی سالم در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور و نشاط در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با بیان اینکه امیدواریم قانون انتخابات از سوی تمامی کاندیداها رعایت شود، ادامه داد: کاندیداهای نمایندگی مجلس باید در زمان تبلیغات خود از اسراف دوری کرده و ستادهای انتخاباتی نامزدها باید با استفاده از امکانات مجازی زمینه تبلیغات بهتر را برای کاندیداها فراهم کرده و در مدار و مسیر قانونی و درست فعالیت کنند.

وی از افزایش 60 درصدی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت، معدن، تولید و خدمات آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان داشت: در این راستا فقط در بخش صنعت و معدن سه هزار و 50 میلیارد ریال نسبت به سال گذشته رشد سرمایه گذاری گزارش شده و پروانه بهره برداری از 139 واحد صادر شده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه عده ای در ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد استان سیاه نمایی کرده و برخی دیدگاه خوشبینانه ای دارند، گفت: برخی از بنگاه های اقتصادی دچار مشکل بوده که بخشی از آن مربوط به تحریمها و برخی دیگر نیز به عدم مدیریت صحیح آنها مربوط می شود که در صدد حمایت از این واحدها هستیم.

جلال زاده از در دست اجرا و راه اندازی بودن 105 طرح صنعتی و معدن در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: این طرحها بطور میانگین از 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و تاکنون برای اجرای آنها بیش از پنج هزار و 270 میلیارد ریال هزینه شده که مبلغ کل سرمایه گذاری در آنها شش هزار و 500 میلیارد ریال است.

