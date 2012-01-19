اختصاص 110میلیارد ریال اعتبار به کشاورزی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان افزود: در سال جاری حدود 220 میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای پروژه های آب و خاک در استان اختصاص یافته که110میلیارد ریال آن برای توسعه سیستم های تحت فشار است.

وی همچنین گفت: کشاورزان متقاضی و مجری این سیستم ها در الویت کمک برای احداث استخر و انتقال آب خواهند بود.

مدیر کل جهادکشاورزی استان سمنان در خصوص ایجاد اشتغال در بخش کشهورزی نیز اظهار داشت: بیش از 90 درصد تعهد استان برای ایجاد اشتغال در این بخش محقق شده است.

موسوی همچنین به موضوعاتی در خصوص عدم محدودیت برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران با داشتن طرح اقتصادی و وثیقه لازم، توجه جدی به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش، وجود مازاد تولید در بخش تولیدات دامی استان، واگذاری مجتمع های تولیدی به فارغ التحصیلان و دیگر سرمایه گذاران متقاضی نیز اشاره کرد.

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این جلسه گفت: بر اساس سرشماری سال 90 نرخ جمعیت این شهرستان 16.8 درصد رشد داشته است که این بالاترین نرخ در سطح استان بوده، لذا بر همین اساس توجه به زیر ساخت ها در همه بخش ها باید مد نظر باشد.

محمدهمتیان با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان سمنان افزود: تدوین سند توسعه کشاورزی شهرستان، توسعه فعالیت صندوق حمایت از بخش خصوصی، تامین تسهیلات کم بهره برای تولید، استفاده از بسته های حمایتی، بهره وری بالا از آب از جمله برنامه های شهرستان در این بخش است.

وی تصریح کرد: فعال کردن مجتمع های تولیدی، بهره برداری از اراضی و آب های شور، توسعه صنایع تبدیلی، جذب سرمایه گذار، احداث کشتارگاه دام، اجرای طرح های شترداری و آبخیزداری نیز در این شهرستان دنبال می شود.

عامری مدیر کل دامپزشکی استان سمنان نیز در این جلسه احداث و تجهیز آزمایشگاه دامپزشکی با 5200 میلیون ریال، وجود 5 کارخانه تولید داروهای دامی و آبزیان، بهسازی کشتارگاه موجود دام، بازسازی کلی کشتارگاه طیور، اقدام برای ساخت دومین کشتارگاه دام، توسعه پرورش شتر مرغ را از مهمترین اقدامات این اداره کل در شهرستان سمنان بیان کرد.

خدابخش عرب رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سمنان نیز در این جلسه، رویکرد تغییر الگوی کشت، توسعه تولید محصول سالم و ارگانیک، برنامه دار کردن 70 کانون تولید، مطالعه برای ساماندهی اراضی و آبهای شور و مجتمع شترداری و ایجاد اشتغال را از مهمترین برنامه های کاری در این شهرستان بیان کرد.

در ادامه معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز درباره برنامه ها و طرح های مهم اجرایی در سطح شهرستان بحثو تبادل نظر کردند.

در پایان جلسه مقرر شد، جهت شناسایی اماکن مازاد جهادکشاورزی، جذب و معرفی متقاضیان سرمایه گذاری، آب کشاورزی شهرستان، کمک به احداث استخر و انتقال آب با اولویت اجرای سیستم تحت فشار، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز، احداث مجتمع شتر داری و ایجاد غرفه های فروش محصولات توسط مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان سمنان پیگیری شود.