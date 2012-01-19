مرکز آموزشی کانون پرورش فکری قزوین سال آینده افتتاح می شود

طیب ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات ساخت مرکز آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین آغاز شده و سال 91 آماده بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: این مرکز در پنج طبقه ساخته می شود که در فاز اول یک میلیارد تومان برای آن هزینه خواهد شد.

ملکی پور یادآورشد: با توجه به میزبای شایسته جشنواره فیلم کودک در سال جاری که با استقبال خوب کودکان و خانواده ها روبرو شد استان قزوین قرار است به اردوگاه فیلم کودکان کشور تبدیل شود.

وی بیان کرد: ببا تشکیل این اردوگاه و تشکیل کارگاههای تجربی و آموزشی زمینه آموزش حرفه ای علاقمندان به فیلم سازی در این مرکز فراهم خواهد شد.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تصریح کرد: پروژه مرکز کانون پرورش فکری کودکان در پارک شهید مطهری در محل تهران قدیم در حال احداث است که سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

ملکی پور بیان کرد: برای اجرای فاز اول این مرکز 500 میلیون تومان اعتبار در سال جاری اختصاص یافته است.

ساخت کانون در شهرک مهرگان

این مسئول گفت: ساخت سالن سینمای کودک در مرکز ضیاء آباد و نیز یک مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک جدید مهرگان از برنامه های سال آینده کانون استان خواهد بود.

وی بیان کرد: شهرهای سگز آباد، شریفیه و خاکعلی نیز تاکنون دارای کانون شده اند که بازسازی کانون شهر الوند نیز به اتمام رسیده و در اختیار کودکان این شهر قرار گرفته است.

ملکی پور از نوسازی کانون قزوین در خیابان سعدی هم خبر داد و اظهارداشت: کار تخریب این مرکز قدیمی سال آینده آغاز شده و این مرکز نوسازی و بازسازی کامل خواهد شد.

وی یادآورشد: در حال حاضر 13 مرکز ثابت و سه مرکز سیار، یک مرکز پستی در استان فعال است و چهار مرکز دیگر تا سال آینده احداث و به مجموعه های فعلی اضافه خواهد شد که با تکمیل آنها تعداد مراکز کانونی استان به 20 واحد خواهد رسید.

عضویت 20 هزار نفر ئر کانونهای استان

وی اظهارداشت: در حال حاضر20 هزار نفر در سنین شش تا 16 سال در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان عضویت دارند که تعداد افراد تحت پوشش که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از برنامه های کانون استفاده می کنند به 40 هزار نفر نیز رسیده است.

ملکی پور تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در 32 رشته به علاقمندان ارائه می شود.