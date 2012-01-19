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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

مسعودی نژاد در گفتگو با مهر:

جشن تکلیف دانش آموزان دختر در طرقبه شاندیز برگزار می شود

جشن تکلیف دانش آموزان دختر در طرقبه شاندیز برگزار می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز از برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی این شهرستان در محل امامزادگان سید یاسر وسید ناصر(ع) خبر داد.

رمضانعلی مسعودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای سخنرانی جشن تکلیف دانش آموزان از حجت‌الاسلام محمدحسن راستگو، رئیس مرکز تربیت مربی کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دعوت به عمل آمده است.

رئیس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی بیشتر دانش آموزان با احکام شرعی دانست و گفت: برگزاری این مراسم موجب زمینه سازی شخصیت مذهبی و احساس مسئولیت در قبال مسائل شرعی و دینی دانش آموزان می شود.

وی افزود: شناخت خداوند تبارک و تعالی یکی از مهم ترین وظایف هر انسان است که باید به درستی انجام گیرد و والدین نقش ویژه ای در این شناخت بر عهده دارند.

مسعودی نژاد گفت: این مراسم با شکوه و معنوی صبح روز پنج شنبه 20 بهمن ماه جاری با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طرقبه شاندیز در محل امامزادگان سید یاسر وسید ناصر(ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1513379

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