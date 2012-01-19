جشن تکلیف دانش آموزان دختر در طرقبه شاندیز برگزار می شود

رمضانعلی مسعودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای سخنرانی جشن تکلیف دانش آموزان از حجت‌الاسلام محمدحسن راستگو، رئیس مرکز تربیت مربی کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دعوت به عمل آمده است.

رئیس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی بیشتر دانش آموزان با احکام شرعی دانست و گفت: برگزاری این مراسم موجب زمینه سازی شخصیت مذهبی و احساس مسئولیت در قبال مسائل شرعی و دینی دانش آموزان می شود.

وی افزود: شناخت خداوند تبارک و تعالی یکی از مهم ترین وظایف هر انسان است که باید به درستی انجام گیرد و والدین نقش ویژه ای در این شناخت بر عهده دارند.

مسعودی نژاد گفت: این مراسم با شکوه و معنوی صبح روز پنج شنبه 20 بهمن ماه جاری با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طرقبه شاندیز در محل امامزادگان سید یاسر وسید ناصر(ع) برگزار خواهد شد.