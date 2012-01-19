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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

گواردیولا پس از پیروزی بارسا:

هنوز هیچ چیز تمام نشده است/ رئالی‌ها تا ثانیه‌های آخر می‌جنگند

هنوز هیچ چیز تمام نشده است/ رئالی‌ها تا ثانیه‌های آخر می‌جنگند

سرمربی تیم بارسلونا با وجود پیروزی 2 بر یک تیم در دیدار شب گذشته مقابل رئال مادرید گفت: نباید همه چیز را تمام شده بدانیم، چرا که بازی برگشت در نوکمپ هنوز باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا شب گذشته در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی اسپانیا موسوم به "کوپا دل ری" با نتیجه دو بر یک رئال مادرید را در سانتیاگوبرنابئو شکست داد.

گواردیولا در کنفرانس خبری بعد از بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: می‌دانستیم باید در این بازی گلزنی کنیم اما هنوز از سد رئال مادرید عبور نکرده‌ایم، چرا که آنها تا ثانیه‌های پایانی می‌جنگند. اکنون تمرکز خود را معطوف بازی لیگ مقابل مالاگا خواهیم کرد.

گواردیولا در مورد حرکت په په که دست مسی را با استوک لگد کرد اظهارنظری نکرد و گفت: په په؟ بازیکنان در مورد حرکت او صحبت می‌کردند اما من چیزی ندیدم. مثل اینکه در تصاویر تلویزیونی حرکت او کاملا نمایش داده شده است.

پپ گواردیولا از سال 2008 تا به حال که هدایت بارسا را برعهده داشته آمار فوق العاده‌ای در سانتایگوبرنابئو کسب کرده است، او تا به حال چهار پیروزی و دو تساوی در برنابئو کسب کرده است.

کد مطلب 1513381

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