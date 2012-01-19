ویرانیهای روحی روانی آدمی به سادگی ترمیم نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در چرخه مدیریت بحران یکی از کارهای مهم پس از حادثه، بازسازی و بازتوانی است افزود: طی سنوات گذشته در وقوع حوادث صرفا به بحث باز سازی توجه خاص می شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع باز توانی که مربوط به آسیب های روانی حادثه دیدگان، امدادگران و بستگان افراد حادثه دیده را شامل می شود اظهار داشت: تا کنون به این امر که هر حادثه پس از وقوع مشکلاتی در جامعه به همراه خواهد داشت کمتر توجه شده است.

مدیر کل ستاد بحران استان سمنان با بیان اینکه در این راستا شش استان در سطح کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده اند، گفت: استان سمنان نیز به عنوان استان پایلوت در بحث آسیب های روانی پس از حادثه اقدام به آموزش کرده است.

طاهری با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران در صدد بر آمده تا بحث آسیب های روانی پس از حوادث را شناسایی کند افزود: این سازمان با رسد مشکلات روانی پس از وقوع حادثه، به دنبال چاره جویی و آموزش های مربوطه به مردم در سطوح عمومی و تشکلهای مردم نهاد مثل هیئات مذهبی بطور اختصاصی است تا این آسیب ها را به حداقل برساند.

وی افزود: ستاد بحران در استان سمنان با ارائه راهکارهای علمی به منظور توانبخشی و مددکاری صادقانه، ماهرانه و به موقع در حوادث و بلایا خواهد پرداخت.

مدیر کل ستاد بحران استان سمنان تصریح کرد: توجه به شرایط بهداشت روحی و روانی افراد در محل و تخفیف دادن آسیب های روانی یکی از مهمترین ابعاد کاری این ستاد خواهد بود.

وی افزود: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، ادارات کل بهزیستی، کمیته امداد، صداو سیما، تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و هلال احمر استان سمنان اجرا می شود.