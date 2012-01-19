واگذاری 213 واحد مسکونی به مددجویان در دهه فجر/ 9هزار خانوار مددجو نیازمند مسکن

عبدالمجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 23 میلیارد ریال برای احداث این واحدهای مسکونی هزینه شده است.

وی بیان کرد: این تعداد مسکن با زیربنای 14هزار و 380 متر مربع در نقاط مختلف این استان احداث شده است.

فرهادی مسکن را یکی از مهمترین مطالبات مددجویان این استان عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون بیش از هفت هزار خانواده روستایی مددجو و دوهزار و 400 خانواده شهری مددجو در این استان نیازمند ساخت مسکن هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان بیان داشت: تاکنون کمیته امداد استان توانسته برای پنج هزار و 465 خانواده مددجو در این استان مسکن بسازد.

فرهادی با بیان اینکه این استان نسبت به جمعیت، بیشترین مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی را در کشور دارد، اظهار داشت: از جمعیت حدود 700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد، هم اکنون 104 هزار و 811 نفر در قالب 34 هزار و 395 خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی همچنین دهه فجر را فرصت مناسبی برای انعکاس خدمات نظام به مردم به ویژه محرومان عنوان کرد و گفت: اعطای جهیزیه به حدود 300 نفر از زوج های مددجو از دیگر برنامه های این کمیته در دهه فجر امسال است.