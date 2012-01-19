استفاده از کد پستی 10 رقمی در اماکن کردستان الزامی است

فاتح احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به تاثیر کد پستی 10 رقمی و استفاده از سیستم رایانه ای برای تسهیل امور به خاطر سپردن این کد الزامی است و انتظار می رود که تمامی شهروندان و مردم در مکاتبات خود از کدپستی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه واگذاری و نصب کدهای پستی 10 رقمی در اماکن روستایی نیز یک نیاز لازم و ضروری است، اظهار داشت: در آینده ‌ای نزدیک کد پستی 10 رقمی روستائیان در استان کردستان به آنها ابلاغ و پلاک کد پستی در اماکن مسکونی روستاهای کردستان بر اساس این کد شناسایی می شود.

مدیرکل پست استان کردستان افزود: قانون الزام اختصاص کد پستی توسط هیئت دولت ابلاغ شده است و تمامی شهرنشینان و در آینده ای نزدیک مردم ساکن در مناطق روستایی ملزم به رعایت آن هستند.

احمدی بیان کرد: به هنگام سازی و تهیه پلاک کد پستی اماکن روستایی با همکاری دفتر امور روستایی استانداری کردستان آغاز شده است و هم اکنون این طرح با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: در مرحله اول این طرح به هنگام سازی اماکن روستایی شهرستان ‌های بانه و مریوان به صورت 100 درصد انجام شده است.

مدیرکل پست استان کردستان با اشاره به اینکه به هنگام سازی 70 درصد روستاهای شهرستان سقز و 30 درصدی شهرستان قروه انجام شده است، افزود: به هنگام سازی روستاهای شهرستان سروآباد نیز با توجه به پراکندگی و وسعت آنها در حال حاضر در حال انجام است.

احمدی اظهار داشت: به منظور تسهیل در ارسال مراسلات ساکنین شهرهای استان و بهره‌ مندی از سیستم رایانه‌ ای برای تسهیل امور شهروندان ضرورت دارد هر کدام از شهرنشینان کد پستی 10 رقمی خود را به خاطر بسپارند تا در موقع لزوم به آن دسترسی داشته باشند.

وی استفاده از کد پستی را بسترساز تسهیل در اجرای امور اداری و شخصی خواند و گفت: رعایت اصول اولیه ارسال مراسلات و ارتباط رایانه ‌ای با دوایر دولتی و خصوصی مستلزم استفاده از کد ملی و کد پستی 10 رقمی است.

مدیرکل پست استان کردستان در پایان تعداد اماکن مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی در استان 640 هزار مکان عنوان کرد و افزود: از مجموع این اماکن440 هزار مورد شهری و 200 هزار مورد روستایی است که به واسطه آخرین تحولات ساخت و ساز و مهاجرت شبکه پست با استفاده از آخرین اطلاعات به هنگام سازی تغییرات ثبت و به روز در اختیار قرار داده می شود.