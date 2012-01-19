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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

غلامی:

صادارت گلستان در بخش تجارت به مرز 80 درصد رسید

صادارت گلستان در بخش تجارت به مرز 80 درصد رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان گفت: طی 9 ماه سال‎ جاری صادرات گلستان در بخش تجارت به مرز 80 درصد رسید .

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی در جلسه میز تجاری کشور قزاقستان اظهار داشت: برای توسعه اقتصاد استان از هیچ چیزی دریغ نخواهیم کرد.

وی بیان کرد: استان گلستان در بحث زیرساخت‎ها موقعیت مناسبی دارد و در حوزه اقتصاد نیز در دولت‌های نهم و دهم نیز به جایگاه مطلوبی رسیده است اما نکته‎ای که باید مد‎نظر قرار داد اینکه بخشی از زیرساخت‎های ما قوی نبودند که با همت استاندار گلستان و مدیران استانی، وارد عرصه جدیدی شده‎ایم که نقطه عطفی در تجارت خواهد بود.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان تصریح کرد: با احداث و تکمیل راه‎آهن میلیون‎ها تن تجارت غلات از مسیر گلستان عبور خواهد کرد و با ایجاد بندر، می‎توانیم قدم‎های جدیدی را برای توسعه برداریم.

غلامی عنوان کرد: تلاش‎های ما تنها محدود به اینها نشد چرا که ما همزمان در عرصه‎های مختلفی چون شناسایی بازارها، کمک به سرمایه‎گذاران، پذیرش هیئت‎ها و اعزام آنان و هر اقدامی که به نحوی به اقتصاد استان کمک کند، اولویت‎بندی کردیم.

وی یادآور شد: ما اکنون به سمت مسیر توسعه تجاری و اقتصادی در حرکت هستیم و خوشبختانه داریم جایگاه خودمان را پیدا می‎کنیم و در این مسیر برنامه‎های زیادی را داریم و اجرا کردیم.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان عنوان کرد: طی دو و سه ماهه اخیر هیئت سرمایه‎گذاری و تجاری به چین، ترکیه و قزاقستان فرستادیم و تا پایان سال نیز می‎خواهیم یک هیئت به ترکیه اعزام کنیم تا بازارهای جدید را شناسایی و به استان ارائه کنیم.

غلامی بیان کرد: ما معتقدیم شناسایی بازارها و شناسایی فرصت‎ها یکی از اصولی‎ترین محورها در توسعه تجارت است که تمام مطالعات اقتصادی نشان می‎دهد که اثر تجارت بر بازار اقتصادی بسیار مثبت است و حتما رشد فزاینده‎ای خواهد داشت.

وی گفت: توسعه از این طریق اتفاق می‎افتد و الحمدلله استان گلستان بر این موضوع واقف است که البته باید تلاش بیشتری در این زمینه نسبت به گذشته داشته باشیم.

کد مطلب 1513387

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