صادارت گلستان در بخش تجارت به مرز 80 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی در جلسه میز تجاری کشور قزاقستان اظهار داشت: برای توسعه اقتصاد استان از هیچ چیزی دریغ نخواهیم کرد.
وی بیان کرد: استان گلستان در بحث زیرساختها موقعیت مناسبی دارد و در حوزه اقتصاد نیز در دولتهای نهم و دهم نیز به جایگاه مطلوبی رسیده است اما نکتهای که باید مدنظر قرار داد اینکه بخشی از زیرساختهای ما قوی نبودند که با همت استاندار گلستان و مدیران استانی، وارد عرصه جدیدی شدهایم که نقطه عطفی در تجارت خواهد بود.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان تصریح کرد: با احداث و تکمیل راهآهن میلیونها تن تجارت غلات از مسیر گلستان عبور خواهد کرد و با ایجاد بندر، میتوانیم قدمهای جدیدی را برای توسعه برداریم.
غلامی عنوان کرد: تلاشهای ما تنها محدود به اینها نشد چرا که ما همزمان در عرصههای مختلفی چون شناسایی بازارها، کمک به سرمایهگذاران، پذیرش هیئتها و اعزام آنان و هر اقدامی که به نحوی به اقتصاد استان کمک کند، اولویتبندی کردیم.
وی یادآور شد: ما اکنون به سمت مسیر توسعه تجاری و اقتصادی در حرکت هستیم و خوشبختانه داریم جایگاه خودمان را پیدا میکنیم و در این مسیر برنامههای زیادی را داریم و اجرا کردیم.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان عنوان کرد: طی دو و سه ماهه اخیر هیئت سرمایهگذاری و تجاری به چین، ترکیه و قزاقستان فرستادیم و تا پایان سال نیز میخواهیم یک هیئت به ترکیه اعزام کنیم تا بازارهای جدید را شناسایی و به استان ارائه کنیم.
غلامی بیان کرد: ما معتقدیم شناسایی بازارها و شناسایی فرصتها یکی از اصولیترین محورها در توسعه تجارت است که تمام مطالعات اقتصادی نشان میدهد که اثر تجارت بر بازار اقتصادی بسیار مثبت است و حتما رشد فزایندهای خواهد داشت.
وی گفت: توسعه از این طریق اتفاق میافتد و الحمدلله استان گلستان بر این موضوع واقف است که البته باید تلاش بیشتری در این زمینه نسبت به گذشته داشته باشیم.
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