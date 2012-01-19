حفاظت از زیستگاه های طبیعی در مهدهای کودک آموزش داده شود

مهدی محمودی همزمان با هفته هوای پاک در حاشیه بازدید از سایت تکثیر تحقیق و زاداوری قوچ و میش اوریال در گفتگو با خبرنگار اظهارکرد: با توجه به زندگی ماشینی و ازبین رفتن محیط های طبیعی و جنگل ها و درختان، ضرورت حفاظت از زیستگاههای طبیعی و آ موزش همگانی از سنین پایین در جامعه بیشتر باید درنظر گرفته شود.

محمودی گفت: این امر نه تنها حفظ تنوع گونه های مختلف گیاهی و جانوری بلکه حفظ و افزایش ظرفیت های گردشگری شهرستان را موجب خواهد شد.

سرپرست فرمانداری کاشمر با بیان اینکه تنوع گونه های مختلف گیاهان، درختان وجنگلها از بزرگترین نعمتهای پروردگار است که به ماعطا شده است افزود: حفاظت از محیط زیست ازاعمال خداپسندانه ای است که محیط بانان محیط زیست به صورت شبانه روزی درجهت رضای پروردگار انجام می دهند.

وی از عملکرد محیط بانان این شهرستان تقدیر و تصریح کرد: فعالیت های شبانه روزی خادمان محیط زیست، حفظ نعمت های موجود، کمک به سلامت روان انسان ها در عصر زندگی ماشینی و رضایت خداوند را به همراه دارد.

محمودی افزود: با توجه به حضور زائرین و مسافرین در شهرستان معرفی بیشتر سایت تکثیر تحقیق و زاداوری قوچ و میش اوریال و موزه حیات وحش و سایر زیستگاهای طبیعی از ظرفیتهای گردشگری شهرستان است که نیاز به برنامه ریزی بیشتر دارد.

قابل ذکر است، سایت تکثیر تحقیق وزاداوری قوچ ومیش اوریال واقع درمنطقه پیر علیا در منطقه شمال شرق کاشمر واقع است که هم اکنون پس از یکسال این گونه با تکثیر و زاد و ولد از انقراض آن جلوگیری شده است.