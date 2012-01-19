انتخابات عامل وحدت ملی/ حضور حداکثری مردم انقلاب را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه چهارشنبه در نشست اعضاء هیئت های اجرایی و نظارت و شورای اداری جیرفت گفت: رقابت در نظام جمهوری اسلامی باید با رعایت اخلاق انتخاباتی و در شان نظام صورت بگیرد.

آیت الله خاتمی با نکوهش تخریب نامزدها توسط یکدیگر ادامه داد: نامزدها با ارائه برنامه ها و توانمندی های خود در یک محیط سالم با یکدیگر به رقابت بپردازند.

وی با اشاره به اینکه کاندیداهای نمایندگی مجلس باید در رعایت قانون الگو باشند گفت: رفتار نامزدها باید به گونه ای باشد که باعث ایجاد وحدت ملی در جامعه شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: مردم با حضور پر شکوه و غرور آفرین خود در انتخابات نظام و انقلاب اسلامی را بیمه کرده و دشمنان نظام را ناامید می کنند.

آیت الله خاتمی بر لزوم ارائه عادلانه امکانات به نامزدها توسط مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: مجریان انتخابات نباید سلیقه های شخصی را در اجرای انتخابات دخیل کنند و باید تنها براساس قانون عمل کنند.

وی با اشاره به حساس بودن انتخابات اخیر گفت: دشمنان نظام قصد دارند با اعمال فشارها، تهدیدها و تحریم ها انتخابات اخیر را تحت تاثیر قرار دهند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: مسئولان با دقت روند انتخابات را زیر نظر داشته باشند و با افراد اغتشاشگر به شدت برخورد کنند تا جلوی هرگونه بی قانونی گرفته شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان حضور در انتخابات را یک تکلیف دانست و گفت: رسانه ها نیز باید با گرم کردن فضای انتخابات زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی گفت: مسئولان نظام باید تمام توان خود را برگزاری انتخاباتی سالم و در فضایی امن و آرام به کار گیرند.



