ادامه مبادلات اقتصادی و نفتی چین با ایران/ در این مورد مذاکره نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ون جیابائو" نخست وزیر چین ضمن حمایت از روابط اقتصادی کشورش با ایران و رد فشارهای غرب بر پکن در این مورد، از مخالفت پکن با تحریم نفتی ایران خبر داد.

جیابائو در پایان سفر شش روزه خود به خاورمیانه طی کنفرانسی مطبوعاتی در دوحه ضمن ابراز نگرانی از تنشهای بوجود آمده بر سر بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، در پاسخ به تلاشهای غرب برای تحریم نفتی ایران تاکید کرد: تجارت نفتی چین با ایران در حد معمول و همچنان برقرار است. به گفته وی مناسبات قانونی باید به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اقتصاد جهانی مورد حمایت قرار گیرد.

نخست وزیر چین درادامه اظهار داشت: ما در مورد تامین نفت مورد نیاز خود نگرانی نداریم و در این مورد نیز با رهبران هیچ کشوری مذاکره نمی کنیم.

گفتنی است طبق آمارهای اعلام شده از سوی پکن در سال 2011 میزان واردات نفت چین از ایران به 553 هزار بشکه در روز رسیده که حدود 30 درصد بیشتر از میزان سال گذشته آن است.