۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

رحمانی آبیدر:

آموزش و اطلاع رسانی بهترین شیوه ارتقاء فرهنگ ترافیک است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار کردستان گفت: آموزش و اطلاع رسانی مناسب تنها راه حل ارتقاء فرهنگ ترافیک در بین اقشار مختلف جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا الله رحمانی آبیدر با اشاره به اینکه انجام اقدامات سنتی در حل مشکلات ترافیک کافی نیست، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در زمینه حل مشکلات حوزه ترافیک کافی نیست و ارائه آموزش های نوین و اطلاع رسانی به روز مشکلات این حوزه را کمتر می کند.

وی با اشاره به اینکه مطرح کردن ترافیک به عنوان دغدغه و معضل مهم در جامعه و به ویژه شهر سنندج به علت نامناسب بودن خیابان ها حل و پیگیری آن را آسان تر می کند، افزود: ترافیک به عنوان یکی از معضلات جوامع کلان و در حال توسعه به یکی از عوامل نارضایتی مردم تبدیل شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار کردستان بیان کرد: ارتقاء فرهنگ ترافیک و فرهنگ سازی در حوزه ترافیک، مساله گسترده ای است که تنها توسط یک دستگاه حل نمی شود.

رحمانی آبیدر اظهار داشت: اقدامات انجام شده در شورای ترافیک استان کردستان و شهرستان‌ با استفاده از تدابیر فنی مانند یک طرفه کردن خیابان های سطح شهر، عریض کردن خیابان ها، احداث میدان و غیره در حد توانا بخشی از مشکلات ترافیکی را کاهش داده‌ است.

وی با اشاره به اینکه اقداماتی برای رفع مشکل ترافیک انجام شده است، افزود: بخش عظیمی از عدم آگاهی مردم به دلیل نبود سیستم آموزشی برای تقویت فرهنگ ترافیک و ایجاد همدلی و همکاری بین آحاد مردم تشکیل کمیته‌ هایی با حضور اقشار مختلف از جمله اساتید دانشگاه و دانش‌ آموزان امری ضروری است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان اظهار داشت: با تشکیل کمیته‌ های آموزش راه‌ حل‌ های منطقی ‌تر از جنس خود مردم و از آگاهی‌ ها و تجربیات آنها در حل معضلات ترافیکی و ارتقاء فرهنگ ترافیک در بین مردم جامعه به دست خواهد آمد.

رحمانی‌ آبیدر در پایان عنوان کرد: مهمترین بخش در ارتقاء فرهنگ ترافیک، آموزش است که این کمیته به ریاست آموزش ‌و پرورش برای تقویت فرهنگ ترافیک در سنندج تشکیل می شود.

