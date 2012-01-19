بکهام قرارداد جدیدی با باشگاه "لس آنجلس گالکسی" امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بکام 36 ساله شب گذشته بعد از اینکه پیشنهاد پیوستن به پاریسن ژرمن را به دلیل مسائل خانوادگی رد کرد قراردادش را با این باشگاه آمریکایی تمدید کرد.

بکام بعد از امضای قرارداد با گالکسی گفت: پیشنهادهای زیادی از باشگاه‌های مختلف در سراسر جهان داشتم اما هنوز انگیزه زیادی برای بازی در آمریکا و کسب جام با گالکسی دارم.

ستاره اسبق منچستریونایتد و رئال مادرید در سال 2007 با قراردادی پر سود و پنج ساله به گالکسی پیوست و در سال آخر قرارداد خود با این تیم قهرمان رقابت‌های MLS شد.

"بروس آره‌نا"، سرمربی گالکسی که از تمدید قرارداد بکهام بسیار خوشحال است در گفتگو با خبرنگاران گفت: از اینکه بکهام با وجود پیشنهادهای بسیار خوبی که از اروپا داشت قرارداد جدیدی با گالکسی امضا کرده بسیار خوشحالم. به نظر من او یکی از بهترین بازیکنان رقابت‌های فصل گذشته MLS بود و بدون حضور او ما نمی‌توانستیم عنوان قهرمانی را کسب کنیم.