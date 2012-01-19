زائران پیاده امام رضا(ع) در "جلگه رخ" نیشابور پذیرایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صادقی اظهارکرد: به همت مسئولان و مردم بخش جلگه رخ همه ساله و همزمان با ایام اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر چند ایستگاه صلواتی با عنوان یا ثارالله(ع) برای زائرانی که پای پیاده از شهرهای جنوبی کشور به منظور برپایی مراسم عزاداری به مشهد مقدس سفر می کنند در 110 کیلومتری مشهد برپا می شود.

وی اظهار داشت: این ایستگاه ها در طول شبانه روز به 700 تا 900 نفر زائران حرم رضوی خدمت رسانی می کنند.

بخشدار جلگه رخ افزود: از جمله خدمات ارائه شده به این زائران اسکان در مدارس، مساجد و حسینیه ها و پذیرایی از آنان است.