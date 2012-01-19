گاز گلستان 608 میلیارد ریال از مشترکان مطالبات دارد

رمضنعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت گاز استان 608 میلیارد ریال مطالبات دارد که بخش حمل و نقل و سی ان جی های استان 115 میلیارد ریال از این مطالبات را شامل می شوند که 75 درصد ان پرداخت شده است.

وی اذعان داشت: بدهییسایر صنایع 89 میلیارد ریال، اماکن و تاسیسات دولتی 19میلیارد ریال و مصارف خانگی 92 میلیارد ریال است که 86 درصد آن پرداخت شده است.

سنگدوینی گفت: مصارف تجاری 11 میلیارد ریال و نیروگاه 280 میلیارد ریال نزد شرکت گاز مطالبات دارند.

وی با اشاره به پرداخت 33 درصدی قبوض گاز به صورت الکترونیکی توسط مشترکین خانگی گفت: این مشترکان در سال جاری به نسبت سال گذشته 12 درصد صرفه جویی در مصرف داشتند.

75 درصد روستاها و تمامی شهرهای گلستان گاز دار هستند.

