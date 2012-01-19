تداوم خشم عمومی علیه آل سعود/ افزایش محدودیت ساکنان شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، مردم شهرهای "تاروت" و "سیهات" علیه رژیم آل سعود و در همبستگی با زندانیان سیاسی تظاهرات کردند.

منابع آگاه اعلام کردند: مردم شهر تاروت در تظاهراتی با عنوان "زلزله العروش" شرکت کردند و از مقامات آل سعود خواستند که همه بازداشت شدگان شیعی و سنی را آزاد کنند.

تظاهرات کنندگان تاروتی ضمن ابزار انزجار خود از برخورد وحشیانه مسئولان امنیتی سعودی با جنازه شهید "عصام ابوعبدالله" از اعضای فهرست 23 نفره وزارت کشور عربستان حمایت به عمل آوردند. در شهر سیهات نیز مردم با برپایی تظاهراتی باعنوان از خون شهیدان جان می گیریم خواسته هایی مشابه را مطرح کردند.

این در حالی است که در العوامیه نیز قرار است عصر امروز تظاهراتی در ساعت هشت و نیم در وفاداری به خون شهید عصام ابوعبدالله و شهیدان سرافراز انقلاب عربستان برگزار شود.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی سعودی "حسن آل حماده" فعال رسانه ای عربستانی را در یکی ازنقاط ایست بازرسی در داخل منطقه القطیف بازداشت کردند.

منابع آگاه با اشاره به ادامه محدودیتهای شدید علیه مردم درمراکز ایست بازرسی مناطق شرقی عربستان گزارش دادند: نیروهای امنیتی برخورد بسیار زننده ای با وی داشته اند و وی را چندین ساعت بازداشت و سپس آزاد کرده اند.

همچنین شاهدان عینی در العوامیه اعلام کردند: نیروهای امنیتی در راستای آزار و اذیت مردم این منطقه اقدام به تیراندازی با هدف ایجاد رعب و وحشت می کند.

شاهدان مذکور افزودند: نیروهای امنیتی عربستانی حامی خرابکاران در مناطق شرقی هستند به طوری که افرادی که به اموال ساکنان ضربه می زنند در پناه پلیس هستند.