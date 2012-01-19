دشمنان می خواهند از حضور مردم در انتخابات بکاهند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله غدیری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دشمنان با به کار بستن ترفندهای مختلف به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم و کم اهمیت نشان دادن انتخابات هستند.

وی افزود: ولی از این غافلند که ملت ایران با اطاعت از رهنمودهای مقام عظمای ولایت حضرت آیت اله العظمی خامنه ای و در سایه تکلیف شرعی و الهی خود برای سرنوشت خود گام برمی دارند و حضور حداکثری در پای صندوقهای رای خواهند داشت.

وی با اشاره به در پیش بودن نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: مردم باید به امید و انتظار مقام معظم رهبری که شرکت حداکثری در انتخابات است توجه کنند.

بخشدار مرکزی بندرگز از مردم فهیم خواست اجازه ندهند نقشه های شوم دشمنان نظام جمهوری اسلامی نتیجه ای بدهد.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.



