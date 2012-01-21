احداث کارخانه قوطی آلومینیومی کرمانشاه با 60 میلیون دلار سرمایه گذاری شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: عملیات اجرایی پروژه تولید قوطی آلومینیومی CAN با سرمایه گذاری 60 میلیون دلار به صورت ارزی و 24 میلیارد تومان به صورت ریالی شروع شد.

استاندار کرمانشاه افزود: از مدتها پیش پیگیر شروع عملیات اجرایی این پروژه بودیم و مسائل آن به صورت مستمر در مرکز و استان مورد بررسی قرار می گرفت.

هاشمی با بیان اینکه تسهیلات ارزی این طرح از طریق صندوق توسعه ملی تامین شده، تاکید کرد: تسهیلات ارزی آن 60 میلیون یورو می باشد که از طریق صندوق توسعه ملی تامین شده و اعتبارات ریالی آن نیز 240 میلیارد ریال می باشد که از سوی بانک صنعت و معدن تامین اعتبار شده است.

وی گفت: پروژه کارخانه تولید قوطی آلومینیومی CAN یکی از پروژه‌های مورد نیاز کشور است که موجب کاهش40 درصدی هزینه‌ها در بحث حمل و نقل می‌‌شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این طرح از جمله طرح هایی است که در کارگروه آمایش استان مورد بررسی قرار گرفته و به بانک صنعت و معدن معرفی شده است.

هاشمی گفت: این پروژه پنجمین طرح آمایش استان است که عملیات اجرایی آن شروع می شود لذا از دستگاه های اجرایی ذیربط در این کارگروه همواره خواسته ایم که با تمامی توان بررسی طرح های صنعتی را در کارگروه آمایش پیگیری و دنبال کنند.

وی با بیان اینکه طرح های صنعتی و تولیدی را بصورت ویژه مورد پیگیری قرار می دهیم، تاکید کرد: این طرح قرار بود در استان دیگری اجرایی شود اما طی جلسات مختلف با وزاری محترم مرتبط، مسئولین بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن و مسئولین بنیاد مستعضفان خوشبختانه به نتایج خوبی دست پیدا کردیم و مقرر شد که این طرح در استان اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پروژه تولید قوطی آلومینیومی 180نفر اشتغالزایی دارد گفت: با بهره برداری از این طرح، ضمن جلوگیری از واردات قوطی آلومینیومی CAN، استان در صادرات این محصول می تواند نقش آفرین باشد.

هاشمی در پایان با اشاره به سفرپرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان، افزود: خوشبختانه با سفر معظم له به استان اعتبارات و تسهیلات خیلی خوبی به استان اختصاص یافته که استان آماده جهش به سمت توسعه، پیشرفت و بالندگی است لذا تمام مدیران باید تلاش و جدیت خود را برای حرکت در این مسیر بیش از پیش افزایش دهند.