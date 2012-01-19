به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی صبح پنج شنبه در نشست هماندیشی دبیران سمنهای جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه ایران در حال حاضر با تکیه بر توانمندیهای علمی و فناوری خود در بالاترین رتبه از نظر اقتدار به سر میبرد، افزود: در کنار این اقتدار باید زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را نیز فراهم کنیم.
وی با تأکید بر استفاده از سرمایههای عظیم الهی به عنوان یکی از مهمترین رسالتهای سازمانهای مردمنهاد، گفت: بدون شک، در این راستا باید از دوبارهکاری پرهیز و به کارهای نو و بدیع روی آورد.
حجت الاسلام معبودی از حفظ اعتماد به نفس و اتصال به منبع لایزال الهی به عنوان یکی دیگر از رسالتهای مسئولان سمنها یاد کرد و ادامه داد: در عصر حاضر همه دنیا به این باور رسیدهاند که استعداد ایرانی سرآمد استعداد دیگران است، به همین خاطر باید با متصل شدن به منبع اصیل معرفت، در راستای رسیدن به مدارج عالی گام برداشت و این میسر نخواهد شد مگر آنکه با انتخاب درست، جلوی بسیاری از انحرافات را گرفت.
حجت الاسلام معبودی با بیان اینکه کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، مهمترین هدف دشمن از تشدید جنگ روانی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و از آن باید به عنوان جنگنرم یاد کرد، گفت: آخرین رسالت مسئولان سمنهای فعال، آسیبشناسی حیطه مسئولیت خود است که در صورت اهتمام به این موضوع میتوان به شناسایی اشکالات و رفع آنها اقدام کرد.
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